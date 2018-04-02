Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında,final gecesinde, Mesarya Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği ve Mehmet Erzen’nin yazıp yönettiği “Güçük Güçücük Garamuza Grallığı” adlı oyun sahnelendi. Oyunun konusu; Bir İngiliz vatandaşının bir ada satın aldığını hayal etmesi ve orada ailesiyle birlikte başlarına gelen komik olayların anlatılması.Tiyatro severler tarafından büyük bir beğeni ve kahkahayla izlenen oyuna ilgi oldukça fazlaydı.

Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu; uzun yıllardır Çatalköy Belediyesinin Tiyatro festivaline katılarak katkı koyan ve final gecesinde de bizleri yalnız bırakmayan, Mesarya Kültür Sanat Derneği ekibine, oyunun yazarı ve yönetmeni Mehmet Erzen’e sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.