

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ana muhalefet başkanı olarak yeni dönemi "pozitif" bir temenniyle başlattı, hükümete de mesaj verdi: Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız.



"Kamu yönetiminden güvenliğe, eğitimden sağlığa, ekonomiden turizme, yüksek öğretimden bilişime kadar her konuda yapılması gereken pek çok iş, gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var" diyen Tufan Erhürman,

bu ülkenin ve bu halkın tüm bunları gerçekleştirmeye yetecek potansiyeli olduğunu belirtti.



Erhürman mesajını şöyle tamamladı:



Önemli olan bu konudaki birikimimizi “sen ondansın, ben bundanım” ayrımı yapmadan bir araya getirecek organizasyon becerisini göstermek ve çok çalışmak. Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…





Kamu yönetiminden güvenliğe, eğitimden sağlığa, ekonomiden turizme, yüksek öğretimden bilişime kadar her konuda yapılması gereken pek çok iş, gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var. Bu ülkenin ve bu halkın tüm bunları gerçekleştirmeye yetecek potansiyeli de var. Önemli olan bu konudaki birikimimizi “sen ondansın, ben bundanım” ayrımı yapmadan bir araya getirecek organizasyon becerisini göstermek ve çok çalışmak. Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…



Tufan Erhürman

