Güç-Sen yeni yönetimini belirledi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN)’in dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, KTÖS’te yer alan toplantıda seçimle belirlenen organlar ise şöyle oluştu:

YÖNETİM KURULU:

01. ALİ ÖZKANTÜRK Mağusa

02. ALİ ŞAHİN Lefkoşa

03. BEYHAN OSMANLILAR Mağusa

04. FATME KAN Lefkoşa

05. FEHİM YELTEKİN Lefkoşa

06. HATİCE ÜNVERDİ Lefkoşa

07. HÜSEYİN MÜEZZİN Mağusa

08. İNCİ ÇELİK Girne

09. KUDRET MİRALAY Ercan

10 MERYEM C. MÜLAYİM Mağusa

11. ÖNER ÖZYÜREK Gemikonağı

12. SERKAN ABDURRAHMANOĞLU Lefkoşa

13. YUSUF YILDIZEV Girne

14. YUSUF ERSOY Lefkoşa



DENETLEME KURULU:

01. AHMET T. DEVECİOĞLU

02. GÖKHAN AKSOY

03. MEHMET TOSUN

DİSİPLİN KURULU:

01. ALİ YÖNEY

02. BERKEHAN NERELİ

03. ERTUĞRUL TOROSLU