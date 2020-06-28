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Güç-Sen yeni yönetimini belirledi

Güç-Sen yeni yönetimini belirledi

GÜÇ – SEN’in  dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

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 Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN)’in  dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre,  KTÖS’te yer alan toplantıda seçimle belirlenen organlar ise şöyle oluştu:

YÖNETİM KURULU:

01.       ALİ ÖZKANTÜRK     Mağusa           
02.       ALİ ŞAHİN     Lefkoşa          
03.       BEYHAN OSMANLILAR      Mağusa           
04.       FATME KAN  Lefkoşa          
05.       FEHİM YELTEKİN    Lefkoşa          
06.       HATİCE ÜNVERDİ    Lefkoşa          
07.       HÜSEYİN MÜEZZİN Mağusa           
08.       İNCİ ÇELİK    Girne  
09.       KUDRET MİRALAY  Ercan  
10        MERYEM C. MÜLAYİM       Mağusa           
11.       ÖNER ÖZYÜREK      Gemikonağı    
12.       SERKAN ABDURRAHMANOĞLU  Lefkoşa          
13.       YUSUF YILDIZEV     Girne  
14.       YUSUF ERSOY          Lefkoşa          
 

DENETLEME  KURULU:            

01.       AHMET T. DEVECİOĞLU               
02.       GÖKHAN AKSOY                
03.       MEHMET TOSUN                 

 

DİSİPLİN KURULU:

01.       ALİ YÖNEY
02.       BERKEHAN NERELİ

03.       ERTUĞRUL TOROSLU

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