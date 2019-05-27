GSM şirketler ayrı ayrı anlaşma yapma yoluna gidecek

Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesi konusundaki son hazırlıkların bugün yapılan toplantıda ele alındığı, yakın bir gelecekte cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilmesinin beklendiği bildirildi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörlerinin temsilcileri, Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez ile yaptığı toplantıda, cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesi için son hazırlıkları gözden geçirdi.

Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökcekuş da yer aldı.

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 2015’te kararlaştırarak kamuoyuna birlikte açıkladıkları cep telefonları konusundaki güven artırıcı önlemin uygulanması konusundaki engeller, Kıbrıs Rum tarafının geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk tarafının önerdiği modeli benimsediğini teyit eden girişim yapmasıyla aşılmıştı.

Buna göre 26 Şubat’ta yaptıkları toplantıda iki liderin de teyit ettikleri çerçevede kuzey ve güneydeki GSM operatörleri Avrupa’daki bir merkezle ayrı ayrı anlaşma yapma yoluna gidecekler.

Bugünkü toplantıda Kıbrıslı Türk GSM operatörlerinin temsilcileri, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında kullanılabilmesi için verilen karar uyarınca, İsviçre’de bulunan Comfone şirketiyle önümüzdeki günlerde ayrı ayrı sözleşme imzalayacaklarını Akıncı’ya ilettiler.

Yakın bir gelecekte cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelebilmesi bekleniyor.