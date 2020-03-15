GSM OPERATÖRLERİNİN BİRER İLETİŞİM NOKTASI AÇIK

GSM operatörlerinin birer iletişim noktasının açık tutulmasına karar verildi. Açık olan noktalar, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Ercan Havalimanı’nda olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, GSM operatörleri ile gerçekleştirilen istişareler sonucunda operatörlerin birer iletişim noktası hükümetin koronavirüse (Covid-19) karşı yürürlüğe koyduğu önlemlerin süreceği 27 Mart’a kadar açık kalacak.

Konuyla ilgili detaylar GSM operatörlerinden temin edilebilecek.