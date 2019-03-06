Gruplarda sona doğru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digitech U15 Ligi’nde grupların 5’inci maçları oynandı. Grupların son maçları önümüzdeki hafta sonu oynanacak. 4’erli 8 grupta oynanan Digitech U15 Ligi’nde gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler final grubuna, üç ve dördüncü sırada yer alan ekipler klasman grubuna kalarak yollarına devam edecek.

Final grubuna kalan 14 takım netleşti

Beşinci maçlar sonunda Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Y.Boğaziçi, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Gönyeli, Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Sipahi, Düzkaya, Değirmenlik ve Cihangir’in final grubuna kalması kesinleşti. Son maçlarla beraber final grubuna kalacak olan son iki takım netlik kazanacak.

MTG ve Dumlupınar turladı

1. Grup’ta Mağusa Türk Gücü liderliği garantilerken Yonpaş Dumlupınar’ın da ikinciliği kesinleşti. Böylelikle MTG ve Dumlupınar adlarını final grubuna yazdıran ekipler oldular. Maraş ve Çanakkale ise grupların tamamlanasının ardından yollarına klasman grubunda devam edecek.

2. Grup’ta ise haftayı lider tamamlayan Yeni Boğaziçi gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçların ardından Güvercinlik veya Gençler Birliği’nin final grubuna kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Yenicami ve Kaymaklı final grubunda

3.Grup’ta ise Yenicami ve Küçük Kaymaklı’nın final grubuna kalması kesinleşti. Grubun son haftasında karşılaşacak iki ekibin mücadelesinde çıkacak sonuca göre grup lideri kesinlik kazanacak. Gençlik Gücü ve Çetinkaya yollarına klasman grubunda devam edecek.

4.Grup’ta Gönyeli ve Göçmenköy’ün final grubuna kalması kesinleşmişti. Grubun son haftasında iki ekip liderlik maçına çıkacak. Dikmengücü ve Yılmazköy klasman grubunda yollarına devam edecek.

Baf Ülkü Yurdu kayıpsız

5.Grup’ta Baf Ülkü Yurdu beşte beş yaparak liderliğini garantilerken, son haftada oynanacak Lefke – Binatlı karşılaşması ile grup ikincisi netlik kazanacak. Bostancı Bağcıl ise klasman grubunda yer alacak.

6.Grup’ta Doğan Türk Birliği’nin ardından Türk Ocağı’nın da final grubunda yer alacak olması kesinleşti. Son haftadaki Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisi ile grubun ilk iki sırası netlik kazanacak. Girne Halk Evi ve Merit Alsancak Yeşilova klasman grubunda mücadele edecek.

Sipahi lider çıktı

7.Grup’ta Sipahi’nin lider ve Düzkaya’nın ikinci olarak final grubuna yükselmesi kesinlik kazandı. Grupların tamamlanası ile birlikte Tatlısu Seracılar ve Esentepe klasman grubunda mücadeleye devam edecek.

8.Grup’ta ise Değirmenlik’in lider, Cihangir de ikinci olarak final grubuna yükseldi. Vadili ve Hamitköy yollarına klasman grubunda devam edecek.

SONUÇLAR

1.Grup

Mağusa TG – Yonpaş Dumlupınar: 4-0

Maraş – Çanakkale: 4-2

2.Grup

Güvercinlik – Y.Boğaziçi: 0-2

G.Birliği – Dörtyol: 2-0

3.Grup

Çetinkaya – Yenicami: 0-8

G.Gücü – K.Kaymaklı: 0-7

4.Grup

Dikmengücü – Gönyeli: 0-12

Yılmazköy – Göçmenköy: 0-5

5.Grup

Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 2-1

B. Bağcıl – Lefke: 1-5

6.Grup

Girne Halk Evi – Türk Ocağı: 1-10

M. A. Yeşilova – Doğan TB: 1-4

7.Grup

Sipahi – Tatlısu Seracılar: 11-1

Esentepe – Düzkaya: 1-5

8.Grup

Vadili – Hamitköy: 5-0

Değirmenlik – Cihangir: 2-0

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1.Grup O G B M A Y AV P

1. Mağusa TG 5 4 0 1 26 5 21 12

2. Y. Dumlupınar 5 3 0 2 11 9 2 9

3. Maraş 5 2 0 3 11 19 -8 6

4. Çanakkale 5 1 0 4 5 20 -15 3

2.Grup O G B M A Y AV P

1. Y.Boğaziçi 5 4 0 1 16 4 12 12

2. Güvercinlik 5 3 0 2 15 6 9 9

3. G. Birliği 5 3 0 2 12 6 6 9

4. Dörtyol 5 0 0 5 2 29 -27 0

3.Grup O G B M A Y AV P

1. Yenicami 5 5 0 0 30 0 30 15

2. K. Kaymaklı 5 4 0 1 27 1 26 12

3. G. Gücü 5 1 0 4 4 21 -17 3

4. Çetinkaya 5 0 0 5 1 40 -39 -4

4.Grup O G B M A Y AV P

1. Gönyeli 5 5 0 0 57 2 55 15

2. Göçmenköy 5 4 0 1 21 6 15 12

3. Yılmazköy 5 1 0 4 9 43 -34 3

4. Dikmengücü 5 0 0 5 6 42 -36 0

5.Grup O G B M A Y AV P

1. Baf Ülkü Yurdu 5 5 0 0 29 1 28 15

2. Binatlı 5 3 0 2 25 8 17 9

3. Lefke 5 2 0 3 8 20 -12 6

4. B. Bağcıl 5 0 0 5 4 37 -33 0

6.Grup O G B M A Y AV P

1. Doğan TB 5 5 0 0 37 3 34 15

2. Türk Ocağı 5 4 0 1 23 8 15 12

3. Merit A. Yeşilova 5 1 0 4 12 13 -1 3

4. Girne HE 5 0 0 5 2 50 -48 0

7.Grup O G B M A Y AV P

1. Sipahi 5 4 0 1 29 8 21 12

2. Düzkaya 5 4 0 1 21 9 12 10

3. Esentepe 5 2 0 3 12 14 -2 6

4. Tatlısu Seracılar 5 0 0 5 3 34 -31 -1

8.Grup O G B M A Y AV P

1. Değirmenlik 5 5 0 0 36 2 34 15

2. Cihangir 5 3 0 2 11 9 2 9

3. Vadili 5 1 0 4 9 23 -14 3

4. Hamitköy 5 1 0 4 4 26 -22 3