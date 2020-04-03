Grup Yorum'un Helin'i vedalaştı

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetti. Bu gelişme, Grup Yorum'un resmi sosyal medya hesabından da bir fotoğraf ile paylaşıldı.

Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu protestosu, konserlerinin yasaklanması ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskılar sonrası cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi talepleriyle ile başlamıştı.

Ölüm orucuna giren üyeler Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının da kaldırılmasını istiyor.

Bir üyenin daha ölüm orucu sürüyor

Üyelerden İbrahim Gökçek'in ölüm orucu hala devam ediyor. Bölek ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine eylemlerini sürdürdükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.

Annesi yetkililere çağrı yapmıştı

Helin Bölek yaşamını yitirmeden önce annesi Aygül Bilgi, kızının çektiği acıdan ötürü gece uyku uyuyamadığını, sinir uçlarının iltihaplandığını söylemiş ve "Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz?" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak euronews