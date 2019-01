Grup Efsunkar City Mall AVM sahnesine konuk oldu

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM Cumartesi sahnesinde bu hafta Grup Efsunkar konuk oldu.

Kıbrıs’ın sevilen gruplarından , Grup Efsunkar, uzun bir aranın ardından ilk defa Cıty Mall Avm sahnesindeydi.

Birbirinden özel şarkıları ile renk katan ve kulakların pasını silen Grup Efsunkar ;Kıbrıs’ın kızları, Mağusa Limanı,Bir Başka sevgili,Ayrılık,Arnavut kaldırımı,Bambaşka biri,Sevemez kimse seni gibi nostaljik şarkıların yer aldığı repertuarıyla ,ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Grup Efsunkar konseri Cumartesi günü saat 17.00’de City Mall AVM aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleşti

City Mall AVM sadece bir alışveriş merkezi olmanın dışında yaşam ve eğlence merkezi olarak da tüm Kıbrıs halkına hizmet vermektedir.

