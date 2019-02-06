Grivas'ın mezarı saldırıya uğradı

EOKA örgütünün lideri Yorgos Grivas Digenis’in, Limasol’a bağlı Ay. Nikolau bölgesinde bulunan heykeli ve mezarının, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kırmızıya boyandığı haber verildi.



Rum haber kaynakları, kimliği bilinmeyen şahısların heykele pembe ve kırmızı, mezara ise pembe ve siyah boya attıklarını ve mezar yerine daha önce de zarar verildiğini belirttiler.



Polisin inceleme yapması için olay yerine çağrıldığı, aynı zamanda boyanın çıkarılması için de olay yerine bir ekip çağrıldığı ifade edildi.