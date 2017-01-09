Grip uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, ülkede salgın düzeyinde olmasa da mevsimsel grip enfeksiyonu görüldüğünü belirterek hasta kişilerin istirahat etmesi ve mümkün olduğunca diğer insanlarla teması sınırlandırması gerektiğini duyurdu.



Bakanlık, kış döneminde her yıl olduğu gibi influenza virüsünün antijenik yapısında küçük değişiklikler yaparak salgınlara neden olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, kış aylarında yüksek ateşli solunum yolu enfeksiyonları içinde ani artışın mevsimsel grip enfeksiyonunu düşündürdüğü ancak şu an için ülkede salgın saptanmadığı ifade edildi.



“TEMASI SINIRLANDIRIN”



Özellikle hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması, grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temasın sınırlandırılması tavsiye edildi.



“AKSIRMA VE ÖKSÜRMEDE AĞIZ VE BURUN MENDİLLE KAPATILMALI”



Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu tedbirler yer aldı:



“Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır.



Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.”



GRİP AŞISI



Açıklamada grip aşısı olmak isteyen kişilerin Devlet Hastanesi Polikliniğine başvuracakları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



“65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; astım dahil kronik akciğer ve kalp-damar sistemi hastalığı olan erişkin ve çocuklar, şeker hastalığı dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kan hastalığı veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olup, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençlerin hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak, hekim tarafından reçete edildiğinde, yılda bir defaya mahsus olmak üzere grip aşısı bedelleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere, aşılar devlet hastanelerimiz polikliniklerinde yapılmaktadır.”