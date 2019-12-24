Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, 2009 yılında ortaya çıkan ve halk arasında ‘Domuz Gribi’ olarak bilinen H1N1 tipi virüsün günümüzde ‘mevsimsel grip’ olarak geçtiğine dikkat çekti, “Ekstra bir enfeksiyon durumu yok. Hatta bu yıl ortalamanın, mevsimsel beklentilerin altınadır” dedi.

Fehime ALASYA

Soğukların giderek etkili olmaya başladığı şu günlerde, gözler gribal enfeksiyonlara çevrildi ancak geçen yıllara nazaran henüz grip vakalarında artış görülmedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, mevsimsel gribal enfeksiyonlarda salgın bulunmadığını, halk arasında ‘domuz gribi’ olarak bilinen vakaların bu yıl görülmediğini ifade etti.

Pilli, bu yönde herhangi bir tedirgin olunacak durum olmadığını anlattı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ise gribal enfeksiyonlardaki durumun mevsimsel beklentilerin altında olduğunu belirtti.

Vudalı, bu tarz enfeksiyonlardan korunmanın önemine ve yollarına değindi.

Vudalı: “Bu yıl ortalamanın, mevsimsel beklentilerin altınadır”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, 2009 yılında ortaya çıkan ve halk arasında ‘Domuz Gribi’ olarak bilinen H1N1 tipi virüsün günümüzde ‘mevsimsel grip’ olarak geçtiğine değindi.

Vudalı, “Önceki yılla karşılaştırdığımızda beklenen mevsimsel durum altındadır. Ekstra bir enfeksiyon durumu yok. Hatta bu yıl ortalamanın, mevsimsel beklentilerin altınadır” dedi.

Hastanelerdeki doluluk oranında da normal ortalamanın altında seyrettiğini kaydeden Vudalı, gribal enfeksiyonlardan korunmanın yollarına şöyle değindi:

Kapalı alanlara girilmemeli, eller sık sık sabunla yıkanmalı ve risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması gerek. Bunun dışında kişisel davranışlar önemli. Bakanlık grip aşısı getirdi, en önemli koruyucu budur.”

“Salgın yok, hastanelerdeki yoğunluk normal seyrinde”

Domuz gribi salgını bulunmadığını ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, rutin gribal salgınların da bu yıl daha düşük olduğunu belirtti.

Pilli, özellikle domuz gribi konusunda halkın tedirgin olacak bir durumun bulunmadığını kaydetti.

Pilli, “Bu yıl böyle bir şey yoktur. Domuz gribi gibi bir salgın yoktur. Bu yıl grip salgını da yoktur. Tedirgin olacak bir durum yok.

Olsaydı açıklardık. Olmayan bir şeyi ortaya atmak sağlığa ihanet etmektir.

Her zaman aşılarla tedbir alıyoruz, bu yıl da almıştık. Kışın zaten üst solunum yolu enfeksiyonları veya gripler olacaktır. Yeter ki yeni bir sıkıntı çıkmasın.” dedi.

2020 yılının sağlık yılı olacağını anlatan Pilli, devlet hastanelerindeki yoğunluğa rağmen canla başla görev yapan personelin bulunduğuna değinerek,

“Ben Cumartesi ve Pazar akşamı hastanedeydim, bazı sıkıntılara rağmen doktorlar ve hemşireler canı gönülden çalışıyor. Sorunlar bitmeyecek ama bunlar en aza indirgenecek.

Burada gözle görülecek bir sağlık yılı olacak. Tüm temel sorunların üzerine gidilecek” dedi.

“Sadece makine almak yeterli değil, hemen her yerde bulunmuyor”

YENİDÜZEN’in “Sıra-saygı yok, yoğunluk ve torpil var, yeter artık…” başlıklı haberle gündeme taşıdığı hasta isyanıyla ilgili de yorumda bulunan Pilli, hastanedeki doktor ve teknisyen eksikliğine değindi.

Hatırlanacağı üzere, YENİDÜZEN, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Meme Ultrasonu çektirmek için altı ay önceden randevu alan ve randevu günü muayene olamadan hastaneden ayrılan vatandaşın isyanını kaleme almıştı.

Pilli, söz konusu haberle ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“MR kuyrukları uzundur deniliyor, burada doktor eksikliği, teknisyen, okuyucu, röntgen uzmanı da gerektiriyor. Sadece makine almak yeterli değil. Sabahtan beridir dâhiliyeci arıyoruz, bir doktorun yetişmesi 10,12 sene istiyor. Hemen her yerde bulunmuyor.

Bazı mağduriyetler yaşanıyor, eksikliklerimiz evet var ama gidermeye çalışıyoruz.

Şikayetçi olanlar buyursun yapsın, kapılarımız açık. Tüm şikayetleri değerlendiriyoruz.

Hastanemiz yetmiyor, yatırım istiyor, yeni hastaneye ihtiyacımız var. Bu nedenle diyorum ki 2020 sağlık yılı olacak. 5 veya 6 ay sonra söylediklerimde bir ışık görmezseniz o zaman beni sorgulayın. Ama kısa sürede birçok sorun giderilecek, bunun için çabalıyoruz.”