Grip mevsimi geldi, AŞI GELMEDİ

Mevsimsel grip döneminin gelmesine rağmen ‘zatürre ve grip aşıları’ halen tedarik edilmedi. Türkiye’den Kıbrıs’a ulaşması beklenen aşılar hakkında konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bu sene aşıların Türkiye’ye de geç ve sınırlı sayıda geleceğinin altını çizdi.

Aygün Bahar ÖKMEN

Mevsimsel grip döneminin gelmesine ve Eczacılar Birliği’nin Temmuz ayından beri yaptığı uyarılara rağmen zatürre ve grip aşıları halen tedarik edilmedi. YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, pek çok ülkenin COVID-19 için aşı siparişi verirken Kıbrıs olarak zatürre ve grip aşılarını bile tedarik edemiyor oluşumuzdan duyduğu üzüntüyü belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersan Berksel ise; hala vaktimiz olduğunu, hızlı bir şekilde aşıların tedarik edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’den Kıbrıs’a ulaşması beklenen aşılar hakkında açıklamada bulunan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bu sene aşıların Türkiye’ye de geç ve sınırlı sayıda geleceğinin altını çizdi.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz:

“Birçok dünya ülkesi COVID 19 aşısı sipariş ederken, biz ne grip, ne zatürre aşısı getirebildik”

Temmuz ayından bu yana hem basın aracılığı ile hem de Sağlık Bakanlığı ile yapılan yüz yüze toplantılarda aşı hakkında uyarıların yapıldığını dile getiren Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Temmuz ayından beri uyarılarda bulunmamıza rağmen Ekim ayı geldi ve hala aşı yok” dedi.

Bu sene Türkiye’ye gelecek olan aşı miktarının geçen seneki miktarın yarısı kadar olacağını ve aşının gecikmeli şekilde geleceğini aktaran Öksüz, “Bugünlere gelinmemesi için Temmuz ayından bu yana Tabipler Birliği ile, Eczacılar Birliği ile ve daha sonra ecza depoları yetkilileri ile açıklamalarda bulunduk. Durumu Sağlık Bakanlığı’na yüz yüze anlattık” ifadelerini kullandı.

“Aşı sayısı hem Türkiye hem de Kıbrıs’ta yetersiz kalacak”

Aşının Türkiye’ye geç gelmesinin Kıbrıs’ın kuzeyine daha da geç geleceği anlamına geldiğini ifade eden Öksüz, “Biz aşıları Türkiye’den temin ediyoruz. Ancak Türkiye kendisine gelecek olan aşıları önce kendi iç piyasasına dağıtacak, ardından da bize gönderecek. Ancak kendisi de bu aşıdan sınırlı sayıda temin edebileceği için bu sene aşı sayısı hem Türkiye hem de Kıbrıs için yetersiz kalacak" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen aşı miktarının Türkiye’nin kendi halkına yetmediğini ifade eden Öksüz, bu sene daha da kısıtlı miktarda gelecek olan aşıdan umutsuz. Bahse konu olan zatürre ve grip aşısı bu sene de yetersiz kalacak.

“Güney’den aşı alıp kuzeyde doktora gidiyorlar”

Öksüz, “Şu anda halkımız Kıbrıs’ın güneyine geçerek kendi imkânları ile eczanelerden ilgili aşıları alıyor ve kuzeye dönerek doktorlarına aşıyı yaptırıyor. Ancak iki hafta önce kolayca buldukları aşıları orada da bulamamaya başladılar” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ın güneyinde de ecza depolarının talebin az miktarını karşılayabildiğini dile getirdi.

“Aşı durumu ne yazık ki bu” diyen Öksüz, “Bu noktadan sonra daha önce yapılmış olan teklifler değerlendirilmeli. Ecza depoları yurt dışından ilaç temin edebilir ancak bu çok pahalı olacaktır. Bu durumda devletin konuya el atması gerekir. İlaca uygulanan KDV’de indirim, masrafların minimize edilmeye çalışılması gibi konulara eğilmek gerek” şeklinde konuştu.

Bu tekliflerine Bakanlıktan somut bir yanıt alamadıklarını da dile getiren Eczacılar Birliği Başkanı, “İkinci seçenek ise hâlihazırda yaptığımız gibi Türkiye’den gelecek olan aşıyı beklemek. Onlara geldikten 3-4 gün sonra aşı bize de gelecek. Ancak gelecek aşının miktarını da fiyatını da bilmiyoruz” dedi. “Birçok dünya ülkesi covid.19 aşısı sipariş ederken biz ne grip ne zatürre aşısı getirebildik” şeklinde konuştu.

“Bireysel tedbirler önemli”

Aşının az olduğu ve salgının giderek arttığı bir dönemde bireylerin kendi sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Öksüz, “Bağışıklık sistemi ve birçok ölümcül hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği aşı yöntemi henüz bizde oturmadı. Aşı sayısının da az olduğu düşünülürse bireyler kendi önlemlerini almalı. Gıda takviyesi, bol su içmek, iyi beslenmek ve iyi dinlenmek, sosyal mesafe ve maske bu dönemde çok önemli” ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersan Berksel:

“Geç kalmakla birlikte hala az da olsa vaktimiz var. Aşı bir an önce tedarik edilmelidir”

Bu aşıların her sene uygulandığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersan Berksel, “Covid-19 salgını öncesinde de bu aşıları her yıl uyguluyorduk. Özellikle risk grubunda olan ve yaşlı kişilere grip aşısı mutlaka uygulanmalı diye düşünüyorum” dedi.

Bu sene salgından dolayı özel bir durum olduğunu belirten Berksel, “Hastalıkların birbiri ile karıştırılması durumu söz konusu. Mevsimler grip döneminin başlaması ile hastanelerin de yükü artacak” yorumlarında bulundu.

“Bu konuda bir tedbir alınmalıydı. Aşıların tedarik edilmesi gerekirdi” diyen Berksel, “En azından risk grubundaki, böbrek yetmezliği olan, kalp sorunu olan, bu gibi hastalıklara sahip ya da yaşlı insanlara uygulanabilecek kadarı tedarik edilmeliydi” şeklinde konuştu.

Aşıya talebin olduğunu ifade eden Berksel, “Gribal mevsimin başındayız. Geç kalmakla birlikte hala az da olsa vaktimiz var. Aşı bir an önce tedarik edilmelidir” dedi.