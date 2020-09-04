‘Grip aşısı için güneye’

Devrim DEMİR

Coronavirüs salgınıyla beraber, kış yaklaşırken grip ve zatürree aşısı talebi yoğunlaştı.

Eylül ayına gelinmesine rağmen eczanelere henüz grip aşıları gelmezken, ecza depolarındaki birçok ilaç da yavaş yavaş eksiliyor. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, YENİDÜZEN’e konuştu, dünyada yaşanan covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyine de ilaç satış yasağı getirildiğini söyledi.

Çok tüketilen ilaçlar içinde yer alan antibiyotiklerin de satış yasağında olduğuna dikkati çeken Öksüz, kış dönemi yaklaşırken birçok ilaçta ciddi sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise yaptığı açıklamada aşılarla ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını, aşıların Türkiye’ye henüz gelmediğini ifade etti.

Öksüz: “Kış ayında bir çok sıkıntı yaşanacak”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye ve üçüncü ülkelerden yaşanan salgın nedeniyle ilaç gelmediğini, birçok ülkeye olduğu gibi şuan bize de ‘ilaç yasağı’ getirildiğini kaydetti.

Yasak ilaçlar arasında çok tüketilen ‘antibiyotiklerin’ de olduğuna dikkati çeken Öksüz, “Ülkemizde ilaç üretimi olmadığı için kış dönemi oldukça zor bir süreçten geçeceğiz. İlaç yasağı nedeniyle ülkeye ilaç gelemiyor, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Avrupa menşeli ilaçları bu şartlarda temin etmek mümkün değildir” dedi.

“Bakanlığı bilgilendirdik”

Başkan Umut Öksüz, ecza depoları ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nı yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgilendirdiklerini, KKTC’nin bu şartlarda ‘ilaç yasağı’ kapsamı dışına alınması talebinde bulunduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile görüşerek sorunun çözülebileceğini kaydeden Öksüz, gözlerin bakanlığın atacağı adımda olduğunu belirtti.

Büyükelçilik ile de görüştüklerini kaydeden Öksüz, elçiliğin her türlü girişimi yapmaya hazır olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesi gerektiğini kaydetti. Tüm gözlerin bakanlığın atacağı adımda olduğuna vurgu yapan Öksüz, ilaç yasağının kaldırılması gerektiğini savundu.

Aşı ciddi sıkıntı… Yurttaş aşı için güneye geçiyor…

Sonbaharın ve salgının ülkede yeniden baş göstermesi ile yurttaşların grip aşılarına yöneldiğini ancak aşıların henüz gelmediğini ifade eden Öksüz, aşı eksikliğinin ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi. Sağlığını riske atmak istemeyen birçok yurttaşın da kendince önlemler almaya başladığını kaydeden Öksüz, “Birçok yurttaşımız PCR testlerini yaparak güneyde aşılarını yapmaya başladı” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yok”

Sağlık Bakanı Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli önemleri aldıklarını savundu. Pilli, “Her sene grip aşıları dünyada yenileniyor. Aşılar henüz Türkiye’ye de gelmemiştir. Türkiye’ye geldikten 3 gün sonra aşılar KKTC’ye gelmektedir” diye konuştu.

Pilli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Genellikle Eylül içerisinde bu aşılar geliyor. Şu anda grip aşıları yapıldığını bilmekteyiz. Ancak bu aşılar yeni değildir ve yenilerini beklemeden bu aşıların olmasını tasvip etmiyorum.

Zatürree aşılarınca gelince her sene Türkiye Cumhuriyeti 25 bin adet bizlere hibe ediyor. 10 bin adet kullanmış durumdayız geriye kalanı da kronik vakalara yapılacak. Zatürree aşılarında herhangi bir sıkıntımız yok. Ulusal aşılarımız düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”