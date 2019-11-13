'Grev bireysel değil toplumsal çıkar için'

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), süresiz genel grevindeki tek hedeflerinin; “halkın olan bu kurumu yaşatmak, insanlara daha kaliteli, ucuz ve çevre dostu bir enerji üretip sunabilmek” olduğunu vurguladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, sendikası olarak “askıdan aldıkları süresiz grev kararını” dün kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak, “Sendika olarak halkımızın yeniden başlatacağımız süresiz grevden an az şekilde etkilenmesi için başta hastaneler, havalimanları, okullar ve diğer benzeri yerlerle ilgili stratejik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Özkıraç, amaçlarının; başta sağlık sorunları yaşayan insanlar olmak üzere çocukların ve halkın geri kalanının bu süreçten en az mağduriyetle kurtulması olduğunu belirtti.

“BİREYSEL KAZANIM DEĞİL, TOPLUMSAL ÇIKARLAR İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ”

“Bizler ne maaş artışı için ne de bireysel kazanım için bu grevi yapıyoruz” diyen Özkıraç, şunları kaydetti:

“Tek hedefimiz sizlerin, yani halkımızın olan bu kurumu yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli, ucuz ve çevre dostu bir enerji üretip sunabilmektir. Yani tamamıyla toplumsal çıkarlarımız doğrultusunda bir mücadele vereceğiz. İnanıyoruz ki, halkımız da bu haklı mücadelemizde yanımızda olacak ve bizlerle kendi kurumuna sahip çıkacaktır. Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.”