Greko Burnu’nda mülteci teknesi
Kıbrıs’ın güneyindeki Greko Burnu açıklarında, içerisinde yaklaşık 80 mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.
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Kıbrıs’ın güneyindeki Greko Burnu açıklarında, içerisinde yaklaşık 80 mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.
Güneydeki haber kaynakları, teknenin bu sabah Kıbrıs Liman polisi kıyı radar sistemi tarafından Greko Burnu’nun yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda seyrettiği sırada tespit edildiğini belirtti.
Liman polisine ait teknenin, düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu tekneye Larnaka limanına gelene kadar eşlik edeceği kaydedildi.
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Etiketler : mülteci, greko burnu
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