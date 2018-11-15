Green Pedal büyük düşünüyor ama…

Green Pedal Bisiklet Kulübü tesisleşmeye yönelik yapmış olduğu girişimler sonucunda projelendirdiği Green Pedal Bike & Coffee Shop Projesi hakkındaki son gelişmeleri ve gelinen son durum ile ilgili basın bidirisi yayınlayarak kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunuldu.

Green Pedal Bisiklet Kulübü yönetim kurulu, “Kimse bu dalganın önünü kesemeyecek” başlık altında yapmış olduğu basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Tesisleşme olmazsa olmaz bir gerçektir”

“Green Pedal olarak yola çıkarken en büyük hedefimiz; geleceğimiz olan gençliği kötü alışkanlıklardan kurtarmak, alkol, uyuşturucu gibi illetlerden uzak tutmak ve sporla iç içe bir gelecek yaşamalarına destek olmaktı. Bu ana hedefe ulaşmak için de tesisleşme olmazsa olmaz bir gerçektir. Bu anlayışla, İskele bölgesi pilot bölge seçilerek ilk tesisimizi bu bölgeye yapmak için girişimler 1 yıl önce başlatıldı ve İskele Belediyesi ile bir protokol imzalandı. Protokolün özü kısaca şöyle: İskele Belediyesi’ne ait 22 dönümlük bir arazinin sadece bir dönümlük alanı içerisine, yaklaşık bedeli 1,500,000 TL (Bir milyon beş yüz bin Türk Lirası) olacak olan çok amaçlı bir tesis yapılacak ve tesisin inşaatı bittiği gün İskele Belediyesi’ne bedelsiz hibe edilecekti. Bu tesisin işletmesi ise Green Pedal yönetim kurulu ve İskele Belediye Meclisi üyelerinden seçilecek bir kurul tarafından çalıştırılacak ve tüm geliri İskele bölgesindeki gençliğin spor ve gelişimi için harcanacaktı. Aksi bir harcama veya protokol haricinde bir davranışın tespiti durumunda, protokolün tek taraflı olarak İskele Belediyesi tarafından feshi yapılabilecek ve Green Pedal yönetimi hiçbir hak talebinde bulunamayacaktı. Bu kadar net ve İskele bölgesi için mükemmel bir fırsatı tabi ki her mantıklı kişi destekler ve desteklemeli de. Öyle de oldu. Son dönem belediye başkan adayı aynı zamanda dönemin mevcut başkanı Sn. Hasan Sadıkoğlu bu projeyi benimseyerek protokolün hazırlanmasına ve geçen dönemki belediye meclis üyelerinin de onayı alınarak karşılıklı imzalanmasına önayak olmuştur.

“6 aydır izin verilmiyor”

Bu projeyi Sadıkoğlu sahiplenerek seçim kitapçığına da almış, bölge için önemini ve desteğini belirterek oy aramıştır. Seçimlerin bitmesine ve seçim yasaklarının kalkmasını müteakip Green Pedal yönetimi inşaatı başlatmak için belediye inşaat izni beklerken, bu izin 6 aydır bir türlü verilmez. Ne acıdır ki tüm hazırlıklar tamamlanmış, projelerin hazırlanması için yaklaşık 100,000 TL ( yüz bin Türk lirası ) harcanmasına rağmen Sadıkoğlu imzaladığı protokole uymamış, yeni meclise topu atarak bu inşaatın başlamasına, beldeye ve gençliğe destek verecek bu projeye, nedenini bir türlü anlayamadığımız bir şekilde mani olmaya devam etmektedir. Daha da acısı hiçbir dayanağı olmadan, açıklaması olmadan başını kuma gömerek kendisinin attığı imzayı saklamaya çalışmaktadır.”

“Projeyi rafa kaldırdık. Yeni bina kiraladık”

“Bizler Green Pedal yönetimi olarak hiçbir zaman, böyle patavatsız, hiçbir etik kurala uymayan, keyfi hareketlerle belde gençliğinin gelişiminin ve tesisleşmenin önünü kesen zihniyeti kabul edemezdik. Bu nedenle, konu binanın inşaatın yapımını ve akabinde belediyeye hibe edilmesini kapsayan protokolü uygulamayı rafa kaldırmış bulunuyoruz. Fakat yine aynı bölgede, kendimize, üyelerimize belde halkına ve gençliğimize hizmet verecek başka bir binayı Green Pedal Yönetim Kurulu olarak kiralamış ve 10 güne kadar tadilatına başlayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyoruz. Küçük hesapların ve entrikaların bizleri yıldırmayacağından, aynı kararlılıkla daha da emin adımlarla yolumuza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”