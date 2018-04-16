Grafik tasarım sergisi “Denemeler” açılıyor

Antalya AKEV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Erkan’ın “Denemeler” grafik tasarım sergisi 17 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Küçük Sergi Salonu’nunda açılıyor.

Erkan’ın seyahat ve üretim pratiğinden ortaya çıkan “Denemeler” isimli grafik tasarım sergisi, bir yapıtın ortaya çıkışına dair sınırsız olasılıklardan birine ve serbest bilinç akışıyla üretilen denemelerin bir grafik tasarıma dönüşme yolculuğuna odaklanıyor.

Sergi tasarımcının bugüne kadar farklı coğrafyalarda ürettiği çalışmaların bir sunumu olacak. Tolga Erkan tasarım kavramını, kendi tasarımlarında ön plana çıkan “özgünlük”, “farklılık” ve “yaşama dair olmak” gibi kavramlarla ele alıyor.

Fotoğraf, illüstrasyon, animasyon ve desen gibi farklı disiplinlerde çalışmalar üreten tasarımcı, katılımcıları grafik tasarım üretiminde sıkça kullandığı grafik yazılımların sınırsız imkânlarını keşfetmeye davet ediyor.

17 Nisan 2018 Salı günü saat 17.30’da gerçekleşecek kokteyl ile sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 17- 20 Nisan 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde izlenebilir.