Gözyaşlarıyla uğurlanıyorlar

İskele-Karpaz anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay ve Elif Demir bugün sonsuzluğa uğurlanıyor.

31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, bugün ikindi namazının ardından Bafra’da, 53 yaşındaki Elif Demir ise Ziyamet köyünde toprağa verilecek.

Ölümüyle tüm yurdu yasa boğan iki kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde toprağa veriliyor…

Eşi ve iki oğlunun feryatları yürekleri dağladı...

Dün Pamuklu yakınlarında trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, Bafra’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eşinin ve iki oğlunun feryatları arasında kılınan ikindi namazında yer gök, Talay için ağladı…

Köy Kabristanlığı’na defnedilen Talay’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Talay’ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Dün öğlen saatlerinde Ziyamet köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, Pamuklu köyü yakınlarında kaza yapmış, hem kendisi hem de 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmişti.

Neler yaşanmıştı?

İskele-Karpaz anayolunda dün kısa süre arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ile 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmiş, 3’ü çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

Dün öğlen saatlerinde Ziyamet köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay’ın yanında, DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir de olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Ölümlü kazada ağır yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü, 55 yaşındaki Ali Demir ise Lefkoşa Devlet Hastanesi ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.