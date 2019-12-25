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Gözyaşları sel oldu…

Gözyaşları sel oldu…

Trafik kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Esra Korcan, sonsuzluğa uğurlandı.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Esra Korcan, sonsuzluğa uğurlandı.

Turunçlu-Ulukışla kavşağı yakınlarındaki virajda karşı şeritten gelen ölüm nedeniyle yaşama veda eden Korcan, ailesi ve sevenlerinin feryatları arasında Mağusa’da defnedildi.

Korcan’ı uğurlamak isteyen kalabalık cami avlusuna sığmadı, gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine katılan siyasilere aile tepki gösterdi.

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Fotoğraflar/ görüntü Devrim Demir

 

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