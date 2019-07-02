Gözyaşları sel oldu…
Trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Önder Gülkan için bugün cenaze töreni düzenlendi.
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Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Önder Gülkan için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Gülkan’ın ailesi Mormenekşe Camisi’nde yapılan cenaze töreninde güçlükle ayakta durarak, taziyeleri kabul etti.
İkindi namazı sonrasında Gülkan, Mormenekşe Mezarlığı’na defnedildi.
FOTOĞRAF DEVRİM DEMİR
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