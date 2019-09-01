Gözünden vuruldu

İkinci bir av kazası haberi de Alemdağ’dan geldi. 35 yaşındaki Yusuf Şanlıer, Alemdağ’da bu sabah 08.30 sularında avlanırken, başka avcılar tarafından açılan ateş sonucu seken tane saçmanın sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide yaralanan Yusuf Şanlıer’in Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Erdoğan karnından yaralanmıştı

Diğer av kazasında ise; bugün öğlen saatlerinde Esentepe’de meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan, mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağıya inerken düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş almasıyla karın kısmından yaralandı.