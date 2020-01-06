Devrim DEMİR

4'lü koalisyon öncesindeki UBP hükümeti döneminde bir kamu kurumunda “Genel Müdür” olarak görev yapan G.E., sözlü taciz suçlaması ile Lefkoşa Ceza Mahkemesinde itham edildi. O dönemde aynı kurumda görev yapan bir kadın çalışana tacizde bulunduğu iddia edilen G.E mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhine getirilen suçlamayı kabul etmeyen G.E’nin ilk duruşması başladı. Taciz edildiği iddia edilen 55 yaşındaki kadın çalışan Ş.K. tanık olarak mahkemeye çıktı. Taciz edildiği iddiası ile G.E’yi şikayet eden Ş.K., olayın 2016 yılında olduğunu anlattı. Ş.K, müdürün iş ile ilgili kendisini odaya çağırdığını "Yanıma gelmezsen, gözün gözüme değmezse istediğin kağıdı imzalamam" şeklinde konuşması üzerine çok sinirlendiğini ifade etti. Şikayetçi Ş.Ķ., 2017 yılında G.E’nin üzerine saldırdığını kendisine el kaldırıp aşağıladığını öne sürdü. Ş.K. bu olaylar yaşanırken odada 3 kişinin daha olduğunu ifade etti. Şikayetçi Ş.K., tanık kürsüsünde verdiği ifadesinde G.E’nin kendisine iş yerinde mobbing uyguladığını, psikolojik olarak çok yıprandığını kaydetti. Mahkeme davada yeni tanık dinlemek üzere, duruşmayı 9 Ocak tarihine erteledi.