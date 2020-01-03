 Gözü yaşlı baba Hasan Rüstemoğlu isyan etti: “Acımız öfkeyle büyüyor”

DOSYA HAZIR RAPORLAR BEKLENİYOR… Sağlık Bakanı Ali Pilli, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün ardından soruşturma açıldığını, ilgili dosyaların hazırlandığını ve Türkiye’den doku ve patoloji sonuçlarının beklendiğini söyledi

Küçük Atlas’ın babası Hasan Rüstemoğlu her geçen gün acılarının büyüyerek öfkeye dönüştüğünü kaydetti. YENİDÜZEN’e konuşan Rüstemoğlu, “Gün geçtikçe olayın peşini bırakacağımızı kimse düşünmesin, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Devrim DEMİR

Kasım ayında Yayla köyünde, evinde rahatsızlandıktan sonra gittiği hastaneden taburcu edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin henüz raporlar gelmedi.

Ülkeyi yasa boğan ölümün ardından, küçük çocuğun ailesi tarafından önce Güzelyurt, ardından da Lefkoşa Hastanesine sevk edildiği açıklanmıştı.

Rüstemoğlu yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmiş, 26 Kasım tarihinde evinde hayatını kaybetmişti.

Küçük Atlas’a 26 Kasım tarihinde yapılan otopside, ölüm sebebi belirlenememiş kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri Türkiye’ye gönderilmişti.

Baba Hasan Rüstemoğlu, oğlunun acısının gün geçtikçe büyüdüğünü acının yerini öfke aldığını söyledi.

Atlas’ın amcası Fethi Rüstemoğlu ise müdahale eden ekibin hala görevde olmasına isyan etti.

Pilli: “Hastanedeki soruşturma tamamlandı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Lefkoşa Hastanesi Başhekim Doktor Adil Özyılkan, Atlas Rüstemoğlu’nun soruşturması ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Bakan Ali Pilli, Atlas’ın ölümüne ilişkin dosyanın tamamlandığını ve Türkiye’den gelecek olan raporları beklediklerini kaydetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Doktor Adil Özyılkan ise, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bilgileri Başhekimlik’ten aldığını, gerekli görülen tüm bilgilerin de Bakanlığın dosyasına koymak üzere verildiğini söyledi.





Acılı baba Hasan Rüstemoğlu oğlunun ölümünde ‘ihmal’ olduğunu öne sürdü.

“Tahlillere göre oğlum taburcu olmamalıydı”

Oğlunun ölümünde ‘ihmal’ olduğunu iddia eden gözü yaşlı baba Hasan Rüstemoğlu, Atlas’ın ölümü ile ilgili net bir bilgiyi henüz edinemediklerini söyledi.

Türkiye’den raporun gelmesini dört gözle beklediklerini ifade eden acılı baba Rüstemoğlu, “Gün geçtikçe acımızın yerini öfke alıyor. Vazgeçmeyeceğim, gün geçtikçe unutacağımızı düşünenler varsa bu olmayacak. Çocuğumu o akşam muayene eden iki doktor halen görevde. Soruşturma aydınlanıp, raporlar gelene kadar açığa alınmalarını bekledik. Gece saat 23.30 sıralarında acil diye gittik, saat 03.00 sıralarında bizi taburcu ettiler. Hiçbir şey yapmadılar, kalbini bile dinlemediler. Hastanede yapılan tahlilleri, olayın ardından bir laboratuara gösterdik çocuğumun şekeri 165, tansiyonu ise 20 ve üzerindeydi. Bu sonuçlara rağmen bizi taburcu ettiler. Çocuğum taburcu edilmemeliydi” dedi.

Atlas Rüstemoğlu’nun amcası Fethi Rüstemoğlu YENİDÜZEN’e konuştu.

“Bu sonuçlar artık gelsin”

Henüz 10 yaşında hayata veda eden ve ölüm sebebi 38 gün geçmesine rağmen açıklanmayan Atlas Rüstemoğlu’nun amcası Fethi Rüstemoğlu isyan etti.

Raporların gelmesini sabırla beklediklerini söyleyen amca Rüstemoğlu, çocuğun ölümüne ‘ihmal’in neden olduğunu ilk günden bildiklerini öne sürdü.

Fethi Rüstemoğlu, Atlas’ın bir daha geri gelmeyeceğini ancak bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, “Sabırla Türkiye’den gelecek olan sonuçları bekliyoruz. Atlas’ın ölümünde ihmal olduğunu biliyoruz. Çocuk geri gelmeyecek ancak, raporların gelmesi ile gerekeni yapacağız. Bizim canımız yanıyor, aynı hatalar yapılarak başkalarının da canının yanmasını istemiyoruz.”

“Doktor hala görevde, bu işin peşini bırakmayacağız”

Amca Fethi Rüstemoğlu, acile sevk edilen acil bir hastanın taburcu edilmesinin çok saçma olduğunu ifade ederek, “Çocuğumuza bir bağırsak filmi çekildi, saçma sapan ilaçlar enjekte edilerek çocuğu taburcu ettiler. O akşam müdahaleyi gerçekleştiren doktor ve ekibi hala görevde, soruşturma boyunca da görevde kalmaya devam ettiler. Bu işin peşini bırakmayacağız. Polisin de soruşturması ayrı devam ediyor. Türkiye’den gelecek olan rapor soruşturmanın seyrini belirleyecek” dedi.