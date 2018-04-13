Gözü krallıkta

Uğur Gök: “Tüm gollerimde takım arkadaşlarımın katkısı büyük, ancak ligin tamamlanmasına dört hafta var, bu nedenle ligin sonunda da burada birinci sırada olmam için gol veya goller atmaya devam edeceğim”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kadar, gol krallığı yarışında da mücadele devam ediyor. Küçük Kaymaklı’dan Uğur Gök, geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşısında attığı dört golle 33 gole ulaşırken, Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka, Binatlı’ya kaydettiği tek golle 31 golde kaldı. John Ebuka, geçtiğimiz hafta 30 golle, Uğur Gök’ün bir gol önünde lider durumda bulunurken oynanan maçlar sonunda bu kez Uğur Gök, iki golle Ebuka’nın önüne geçti. Sezon sonuna kadar bu kovalamacanın devam edeceğini düşünen yıldız oyuncu Uğur Gök, “Bu yarışın sonunda da birinci sırada bulunmak isterim” dedi.

Gök: “Arkadaşlarım sayesinde bu golleri attım”

Süper Lig’de ligin tamamlanmasına dört hafta kala gol krallığı yarışında 33 golle lider durumda bulunan Küçük Kaymaklı’nın ve ülkemizin yıldız oyuncularından Uğur Gök, attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısının büyük olduğunu belirtirken, “Arkadaşlarımdan aldığım topların golle sonuçlanmasına arkadaşlarımla birlikte çok seviniyoruz, çünkü gol atmayı seviyorum” dedi. Geçtiğimiz hafta dört gol birden atarak gol krallığı yarışında lider duruma yükselen Gök, “Ligin tamamlanmasına daha dört hafta var ve bu yarışta var olmam için kalan haftalarda da rakibim John Ebuka’ya göre daha fazla gol atmam gerekiyor ki sezonun sonunda gol krallığı ünvanını alabileyim” dedi.