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Gözler Yüksek Mahkeme’de

Gözler Yüksek Mahkeme’de

‘Akıl hastası’ olduğu gerekçesi ile avukatı aracılığı ile Yüksek Mahkemeye başvuran Bilge Lord’un istinaf kararı bugün açıklanıyor

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Devrim DEMİR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki öz oğlunu öldürmekten yargılanan ve akıl hastası olduğu iddiası ile 9 Ocak tarihinde avukatı aracılığı ile Yüksek Mahkeme’ye başvuran Bilge Lord’un istinaf kararı bugün açıklanıyor.

Sanık Bilge Lord’un avukatı Mehmet Bensen, müvekkilinin akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etmişti.

Bensen Lord’un ceza-i ehliyetinin olmadığını ileri sürmüştü

 Bilge Lord’un avukatı Bensen, müvekkilinin suçu işlemeden önce psikiyatrik tedavi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve cinayet günü kanında bu ilaçlardan olduğunu suçun işlendiği anda ceza-i ehliyetinin olmadığını iddia etmişti.

9 Ocak tarafların iddialarının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Gülden Çiftçioğlu, dava kararı süresiz ertelemişti.

 

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