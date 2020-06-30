Gözler Yüksek İdare Mahkemesi’nde

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “sağlık sistemindeki eksiklikler giderilmeden ve organizasyon tamamlanmadan, ülkenin hava ve geçiş noktalarından yüksek riskli ülkelerden gelecek yolculara karantinasız olarak açılmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle” Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava konusunda basın toplantısı düzenliyor.

Pandemi hastanesi yılan hikayesine döndü diyen KTTB Başkanı Özlem Gürkut, toplum bağışıyla alınan ventilatörlerin kullanılmadığını söyledi. "Virüs bitmiş gibi davranılarak çeşitli gerekçelerle ülkeye yolcu getirilmeye devam edildi" dedi. Gürkut, Türkiye'de vaka sayısının arttığını belirterek riskin de arttığını ifade etti.

Çift PCR testi talep edilse de yüksek riskli bir ülkeden gelecek yolcuların bir kısmının saptanırken birçoğunun atlanacağı endişesi duyduklarını açıkladı.

Gürkut, sağlık kapasitesinin ve personelinin arttırılmasına ve sağlık konusunda ihtiyaçların tamamlanması gerektiğini vurguladı. "Ülkemizin daha fazla kapalı kalmaya gücü kalmadığının farkındayız. Ancak sınırlarımızı açacağımız ülkelerin vakalarını yakından takip etmeliyiz. Türkiye şu an itibariyle yüksek risk grubunda olmasına rağmen sosyal ve ekonomik bağlarımız nedeniyle açılıma yönelimi olmuştur. Bunun vakalara göre tekrar değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.