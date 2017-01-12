Gözler ‘Uluslararası Konferans’ta

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı bu sabah 11.30’da, Kıbrıs konferansı öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşecek.

BM Cenevre Ofisi’ndeki görüşmede İngiltere’nin Amerika ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Duncan da yer alacak.

(brt)

SAAT: 09.30

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Johnson ve Duncan, devam eden müzakerelere İngiltere'nin desteğini sunmak için Kıbrıs barış görüşmelerine katılacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Johnson ve Duncan'ın Cenevre'deki görüşmelere katılmasının İngiltere'nin müzakerelere verdiği desteğin bir parçası olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Johnson'ın şu ifadeleri de aktarıldı:

"Tarafların gösterdiği cesaret ve kararlılığı memnuniyetle karşılıyorum. Cenevre'deki Kıbrıs barış sürecine yönelik müzakereler, çözüm bulunması için her iki tarafa da eşsiz bir fırsat sunuyor. Birleşik Krallık, barış sürecine tam destek veriyor ve sürece elinden geldiği kadarıyla yardım etmek istiyor. Tüm katılımcıların müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşacağını umuyorum. Bu yaklaşımla Kıbrıs'a kalıcı barışı getirecek çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum."

Cenevre'deki görüşmeler öncesi garantör ülke İngiltere, yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Duncan, müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu.

Kıbrıs konusu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti. İngiltere Başbakanlığı, iki liderin Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarıya ulaşmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

SAAT: 08.30

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından bugün, Güvenlik ve Garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans gerçekleştiriliyor.

BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak.

Garantörlerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceği konferans yerel saatle 11.15’te (Kuzey Kıbrıs Saatiyle 13.15) başlayacak ve 13.00’te(Kuzey Kıbrıs 15.00) kadar sürecek. Konferans yerel saatle 18.00’den (Kuzey Kıbrıs 20.00) itibaren devam edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek.

Uluslararası Kıbrıs konferansına Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. AB de gözlemci taraf olarak konferansta yer alacak.

GUTERRES KONFERANS ÖNCESİNDE LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde yerel saatle 11.00 (Kuzey Kıbrıs 13.00) sıralarında Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelecek.

Bu görüşmelerden sonra Uluslararası Konferans başlayacak. Konferansa ara verildiği sırada ise Guterres basına açıklama yapacak. Açıklama yerel saatle 14.45’te (Kuzey Kıbrıs 16.45) başlayacak.

Basın toplantısında liderler de hazır bulunacak.

JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Bu arada Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı bu sabah yerel saatle 09.30’da (Kuzey Kıbrıs 11.30), Kıbrıs konferansı öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşecek.

BM Cenevre Ofisi’ndeki görüşmede İngiltere’nin Amerika ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Duncan da yer alacak.

AKINCI DÜN GECE SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı dün gece müzakereleri sona ermesinin ardında Cenevre’de bulunan siyasi partileri bilgilendirdi.

Liderler ya da müzakerecileri, 3 gündür sürdürdükleri müzakereler sırasında zaman zaman siyasi partilerle bir araya gelerek, bilgi verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yanı sıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Mehmet Çağlar ile Armağan Candan, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili Zeki Çeler ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş da müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunuyor.

CENEVRE’DEKİ MÜZAKERELER

Cenevre zirvesinin ilk gününde yoğun bir şekilde müzakere gerçekleştiren liderler ağırlıklı olarak “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “Mülkiyet” üzerinde durdu.

Yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmeye çalışıldığı müzakerelerde olası çözümde Federal Kıbrıs organlarında Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının sağlanması üzerinde duruldu. Müzakerelerde ayrıca temsiliyetin eşit olacağı Federal Yüksek Mahkeme’de karşılaşılabilecek olası tıkanıklıkları aşma mekanizmaları üzerinde çalışıldı.

Mülkiyet ile ilgili müzakerelerde çözümün finansmanının da ele alındığı görüşmelere IMF ve Dünya Bankası uzmanları da davet edildi.

Cenevre’de çalışmayı sürdüren tarafların çalışma grupları da ağırlıklı olarak yargı, mülkiyet ve adadaki Türk-Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusu üzerinde çalıştı.

Liderler, uluslararası konferansın ana gündem maddesi “Güvenlik ve Garantiler” başlığıyla ilgili de ilk kez fikir teatisinde bulundu. Taraflar, hazırladıkları haritaları ortaya koydu ve değerlendirdikten sonra da BM’ye teslim etti.

(tak)