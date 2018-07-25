Gözler ülkeye gelecek öğrenci sayısında

Türkiye’den yüksek öğrenim için Kuzey Kıbrıs’a gelen öğrenci sayısında geçtiğimiz yıl bin kişilik düşüş yaşandı, gözler 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak tercihlere çevrildi…

2011-2012 öğretim yılından 2017-2018 öğretim yılına dek olan sürede toplamda 59 bin 229 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci, ülkemiz üniversitelerine kayıt yaptırdı. Son yedi yılda artan öğrenci sayısının 2017-2018 öğretim yılında bin civarında düşmesi, dikkatleri bu yılki tercihlere çevirdi…

Fehime ALASYA

Türkiye’den ülkemize yüksek öğrenim için gelen öğrenci seyri son yedi yılda sürekli artış göstermesine karşın, ilk kez geçtiğimiz yıl bin kişilik düşüş gösterdi, gözler 2018-2019 öğretim yılına çevrildi.

Son yedi yılda ülkeye Türkiye yönünden gelen öğrenci rakamları Yüksek Öğretim Dairesi kayıtlarına yansıdı.

2011-2012 öğretim yılından 2017-2018 öğretim yılına dek olan sürede ülkeye toplamda 59 bin 229 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci ülkemiz üniversitelerine kayıt yaptırdı.

Gerçekleşen kayıtlarda son yedi yıl içersinde en büyük düşüş 2017-2018 öğretim yılında yaşanırken, en büyük yükseliş ise 2015-2016 öğretim yılında görüldü.

Son üç yıldır ise 10 bin kişinin üzerinde TC uyruklu öğrenci ülkemiz üniversitelerine kayıt yaptırdı.

Öğrencilerin adaya gelişlerindeki seyrinde yıllara oranla artış görülse de 2017 yılından 2018 yılına geçişte yaklaşık bin kişilik düşüş yaşandı.

2016-2017 öğretim yılında Türkiye’den ülkemize gelen öğrenci sayısı 11 bin 960 kişiyle son yedi yılda en yüksek rakama ulaştı.

Geçen yıl ise bu sayıda bin kişilik gerileme görüldü. 2016-2017 öğretim yılında 11 bin 960 kişi olan Türkiyeli öğrenci sayısı 2017-2018 öğretim yılında 10 bin 795 kişiye düştü.

2011-2012 öğretim yılında 5 bin 063 kişi olan Türkiyeli öğrenci sayısı, 2012-2013 öğretim yılında 5 bin 798’e, 2013-2014 öğretim yılında 6 bin 929’a, 2014-2015 öğretim yılında 7 bin 925’e, 2015-2016 öğretim yılında 10 bin 759’e, 2016-2017 öğretim yılında 11 bin 960’a yükselirken, 2017-2018 öğretim yılında 10 bin 795’a geriledi.

Öte yandan Türkiye’de yayımlanan Cumhuriyet Gazetesi, 22 Temmuz tarihli sayısında yayınladığı “Gençler ülkeden kaçıyor” başlıklı haberinde Türkiyeli öğrencilerin eğitim görmek için tercih ettiği ilk on üniversite arasında Kıbrıs’ın olmadığını yazdı.

ÖSYM yoluyla Türkiye’den ilk yerleştirme sonuçlarına göre ülkedeki üniversitelere kayıt hakkı elde eden öğrenci rakamları: 2011-2012 öğretim yılında 5 bin 063,

2012-2013 öğretim yılında 5 bin 798,

2013-2014 öğretim yılında 6 bin 929,

2014-2015 öğretim yılında 7 bin 925,

2015-2016 öğretim yılında 10 bin 759,

2016-2017 öğretim yılında 11 bin 960,

2017-2018 öğretim yılında 10 bin 795.

EĞİTİM ÇEVRELERİ NE DEDİ?

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke:

“Ülkedeki kaliteyi arttırarak rekabet edebiliriz”

“Türkiye’de üniversite sayıları artıyor, önemli olan buradaki üniversitelerin kalitelerini ön plana çıkarmak ve bunları tanıtmaktır diye düşünüyorum. Uluslar arası akreditasyonlar, duyuru ve tanıtımlar çok önemli, üniversiteler buna eğilmeli.

Pek çok etkene bağlı olarak öğrenci akışı değiştirebiliyor.

Türkiye’deki üniversite sayılarının da artmasıyla birlikte bize gelen öğrenci sayısında düşme olabilir.

Kalite ve akreditasyon çalışmalarını ön plan çıkarmalıyız bu konular üzerinde çalışmalıyız.

Mevutları tanıtarak Türkiye’de daha çok öğrenci alabiliriz.

Türk Lirası’nın değer kaybı da olumsuz etkenlerden biridir.

Pek çok üniversitemiz bunu Türk Lirası’na çevirdi, bu bir avantaj olabilir.

Bunun yanında öğrenci ve aileleri açısından da yaşam şartlarında da cazip kılıcı faktörler çoğaltılabilinir.

Geçen yıl beklentilerimizin çok altında değildi fakat az da olsa doluluk oranlarında düşüş yaşanmıştı. Baktığınızda geçen yılki doluluk oranları bazı fakülteler hariç, Türkiye’de de doluluk oranı yüksek değildi. Genel anlamda düşüş var. Kaliteyi arttırarak rekabet edebiliriz bunun için de hem makro hem mikro düzeyde çalışma ve planlama gerektiriyor. Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunların tamamı ortaya çıktığı zaman ciddi bir iyileşme olacağın düşünüyorum.”

Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler:

“Beklentimiz 14 bin civarında TC uyruklu öğrenci”

“2015-2018 yılları arasında ÖSYM yoluyla yapılan ilk yerleştirme sonuçlarının dışında, ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş sonuçlarıyla birlikte son 3 yıldır toplamda 14 bin kişi civarına yaklaşıyor.

Son 3 yıldır yaklaşık 14 bin civarında öğrenci ülkemize geliyor. İlk yerleştirme rakamlarının ardından diğer geçişlerle birlikte 14 civarında öğrenci akışı oluyor.

Geçen yıldan bu yıla düşüşü yorumlarken Türkiye’de bazı fakültelerde taban puan uygulamalarına geçildi. Bu kaliteyi korumak adına yapılan bir uygulamadır. Bu yılda birtakım olumsuz etkilenme olmuştu.

2014 yılından bu yana verilen 10 bin rakamına karşın tüm süreçler tamamlandığı zaman bu rakam 14 bin civarına ulaşıyor.

Yine bu yıl da rakamların aynı doğrultuda olacağını düşünüyorum.

Öğrenci tercihleri, ekonomik kriz, Türkiye’de yaşanan gelişmeler, öğrencilerin Kıbrıs’taki üniversitelere bakışı çok etkileyen alanlardır.

Bu bağlamda da ülke politikası olarak bunlara zarar verecek hususlardan da uzak durmamız gerekiyor.”

“100 bin öğrencinin 55 bin civarı Türkiye’den adamıza gelen öğrencilerdir”

“100 bin öğrencinin 55 bin civarı Türkiye’den adamıza gelen öğrencilerdir, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan öğrenci bizim Yüksek Öğretimin sürdürülebilirliği ve devamı açısından önemlidir.

Bu yıl da beklentinin eylül ayı içerisinde 13, 14 bin civarında öğrencinin üniversitelerimize geleceği yönündedir.”

“Taban puan uygulaması, daha kaliteli öğrencilerin adamıza geleceğinin işaretidir”

Türkiye’deki taban puan uygulamasından mutluyum, bu uygulama daha kaliteli öğrencilerin adamıza geleceğinin işaretidir.

Bu da süreç içerisinde eğitim kalitemizin de daha yukarılara taşınması gerektiği anlamına geliyor. Bu yıl itibariyle bir önceki yıl ÖSYM kılavuzunda 11 üniversite vardı, bu yıl 12 üniversite yer alıyor. Bunun yanında kampus niteliğinde iki üniversitemiz vardır.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit: “Bir ölçüde dövizdeki artış nedeniyle bu düşüşler görülebilir fakat gerçek veriler için bu yılki sonuçları beklemeliyiz… Ev kiralarının da TL’ye dönmesi için girişimlerimiz sürüyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit:

“Ev kiralarının da TL’ye dönmesi için girişimlerimiz sürüyor”

“Son dönemlerde Türkiye’de de özel üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri açılmaktadır. Türkiye artık devlet üniversiteleri değil, biraz bu nedenlerle ve bir ölçü de dövizdeki artış nedeniyle bu düşüşler görülebilir fakat gerçek veriler için bu yılki sonuçları beklemeliyiz.

Biz Türkiye’den iyi bir öğrenci akışının olacağını bekliyoruz, kayda değer bir azalma olmayacak hatta artması ihtimali yüksektir. Tabi sonuçta bu bir sınavdır, öğrencilerin elde edeceği performans ve başarı da çok önemlidir.

Bu yıl da iyi bir akış bekliyoruz. Türkiye’den gelen öğrenciler için okul ücretlerinin Türk Lirası olması konusunda hükümet olarak ciddi bir çalışma yaptık. Ev kiralarının da TL’ye dönmesi için girişimlerimiz sürmektedir. Ümit ederiz ki dövizdeki bu anormal artış olumsuz bir etki yapmaz.

Gerçek kıyaslamayı Türkiye’den 2018-2019 yılında gelecek öğrencilerin sayısı belirleyecek.”

CUMHURİYET: TC’Lİ ÖĞRENCİLERİN İLK 10 TERCİHİNDE KIBRIS YOK… Öte yandan Türkiye’de yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi’nin 22 Temmuz tarihli “Gençler ülkeden kaçıyor” başlıklı haberinde Türkiyeli öğrencilerin eğitim görmek için tercih ettiği ilk on üniversite arasında Kıbrıs’ın olmadığı dikkat çekti.

TC’li öğrencilerin ilk 10 tercihinde Kıbrıs yok!

Cumhuriyet gazetesinin 22 Temmuz tarihli “Gençler ülkeden kaçıyor” başlıklı haberinde Türkiyeli öğrencilerin eğitim görmek için tercih ettiği ilk on üniversite arasında Kıbrıs’ın olmadığı dikkat çekti.

Ülke gençlerinin üniversite eğitimi için yurt dışına gittiğini yazan haberde, ülkeden gidenlerin sayısının sürekli artmasıyla birlikte her yıl 11 bin 500 öğrencinin yurt dışına çıktığı belirtiliyor.

Haberde bir başka ayrıntıda ise gençlerin tercih ettiği ülkelere yer veriliyor.

Bu ülkeler arasında, İngiltere, ABD, Kanada, Macaristan, Almanya, Polonya, Ukrayna, İtalya, İspanya ve Avusturya bulunuyor.

Buna göre ilk ona giren ülkeler arasında KKTC’nin olmadığı dikkat çekiyor.

Yabancı para birimi büyük etken

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında değer kazanmasının, özellikle o para biriminin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak isteyen öğrenci ve velileri olumsuz etkilediği yorumlarına da yer verilen haberde, tercih edilen meslekler ise şöyle belirtildi:

Mühendislik ve mimarlık, İşletme, ekonomi, pazarlama, Uluslararası ilişkiler & ticaret, IT & Bilgisayar bilimler, Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve Sanat, moda, tasarım.