Gözler UBP-HP’de

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde son viraja girilirken, UBP-HP heyetleri bugün bir kez daha görüşecek.

Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek toplantı, saat 11.30’da başlayacak.

Bugünkü toplantıda koalisyon hükümetine yönelik ortaya çıkan uzlaşı masaya yatırılacak.

Her iki partinin bugün parti meclislerini toplaması, bekleniyor.

Parti Meclisi’nden onay alınması halinde yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kabinenin sunulması bekleniyor.

Ayrıntılar verilecek