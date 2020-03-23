Gözler sonuçlarda: “Öğle açıklanacak”

Aralarında belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın da bulunduğu ve önceki gün LTB adına evlere girerek erzak dağıtan ekipte yer alan bir kişinin ailesinde coronavirüsü tespit edildi. Ekipte yer alan iki gence coronavirüsü testi yapıldı, sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün LTB adına gönüllü dağıtım yapan gençlerden ikisine test yapıldığını ve sonuçların bugün öğle saatlerinde açıklanacağını açıkladı.

Harmancı “Test sonuçlarının öğlene kalacağı bilgisi gelmiştir. Sürece ilişkin yeni bir dedikodu ortamı yaşanmadan bilgi vermek istedim. Kendimizle ilgili olarak da ben ve o gün birlikte olduğum iki ekip arkadaşım da kendi evlerimizden işleri takip ediyoruz.” diye konuştu.

YENİDÜZEN de söz konusu iki kişi ile ilgili test sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanacağı bilgisine ulaştı.