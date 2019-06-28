Gözler şimdi Geçitkale’de

Ayşe GÜLER

İş insanı Asil Nadir’e ‘yatırım’ amacıyla 2010 yılında kiralanan, ancak uzun yıllardır atıl durumda bulunan Geçitkale Havaalanı, kamuoyunda yeniden konuşulmaya başlandı.

Nadir’in havaalanının ‘kargo taşımacılığına’ açılmasına yönelik projesi ile ilgili hükümet yetkililerine sunum yaparak, bilgi vermesi, gözleri bölgeye çevirdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, böyle bir sunum gerçekleştirildiğini doğruladı, proje içerisinde ‘uçak bakımı’, ‘pilot eğitimi’ verilmesi dahil 6-7 üniteden bahsedildiğini ancak şu an için karara bağlanan herhangi bir şey olmadığını aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ise ortada bir sözleşme olduğunu, iş insanı Asil Nadir’in yükümlülükleriyle ilgili bir takvimlendirme yapıldığını açıkladı ancak detay paylaşmadı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın da Geçitkale Havaalanı’nda uçakların inişi engelleyen iletim hattının kaydırılmasını kapsayan projenin 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi.

Kıb-Tek kontrolünde yapılması planlanan çalışmaların henüz başlamadığını da ifade eden Dargın, proje kapsamında geçiş yapılacak arazilerden izin alınması gerektiğini aktardı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise konunun muhatabının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olduğunu belirterek, açıklama yapmadı.

Bölge halkı: Bölgeye ekonomik kalkınma sağlayacak

Geçitkale Havaalanı ile ilgili sürecin yeniden gündeme gelmesi, bölge halkını da heyecanlandırdı.

Vatandaşlar, uzun süredir havaalanının konuşulduğunu ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığından dert yandı.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, havaalanının açılmasının ekonomik olarak bölgeye kalkınma getireceğini söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise tüm uğraşlarına rağmen Geçitkale Havaalanı’nın atıl vaziyette olduğunu belirterek, “Ümidimiz havaalanının aktif olmasıdır. Beş senedir bu konu hakkında toplantılar yapılıyor, bir yolunu arıyorum ancak bu belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değil” dedi.

Personele eğitim…

Sivil Havacılık Dairesi’ne yakın kaynaklardan elde edilen gayrı resmi bilgiye göre; Geçitkale Havaalanı’nın faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda; ilk etapta 10 personele gerekli eğitimler verildiği, ikinci etapta eğitim verilecek kişi sayısının ise 18 olarak belirlendiği öğrenildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan eğitimlerin yaklaşık 2 aydır sürdüğü de kaydedildi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu:

Sunum yapıldı, karar henüz verilmedi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, iş insanı Asil Nadir’in Geçitkale Havaalanı’nın ‘kargo taşımacılığına’ açılmasına yönelik projesine yönelik sunum gerçekleştirdiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Amcaoğlu, proje içerisinde ‘uçak bakımı’, ‘pilot eğitimi’ verilmesi dahil 6-7 üniteden bahsedildiğini ifade ederek, şu an için karara bağlanan herhangi bir şey olmadığını da aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı:

Nadir’in yükümlülükleriyle ilgili takvimlendirme yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ise ortada bir sözleşme olduğunu, iş insanı Asil Nadir’in yükümlülükleriyle ilgili bir takvimlendirme yapıldığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e süreçle ilgili kısa bir bilgi veren Bakanlık, “Bakanlık bu süreçte tek ilgilendiği konu, atıl vaziyette olan havaalanın aktif hale getirilip, ülke ekonomisine kazandırılmasıdır” dedi.

Taçoy: İçişleri çalışma yapacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, toplantıda iş insanı Asil Nadir'in Geçitkale Havaalanı ile ilgili yapacağı proje hakkında detaylı bilgi verdiğini söyledi. Taçoy, proje kapsamında uçuş okulu, hangar yapımı ve kargo taşımacılığı gibi detayların öngörüldüğünü belirtti. Bölgedeki yüksek gerilim hattının başka parsele kaydırılması için kamulaştırma kararı alınması gerektiğini ifade eden Taçoy, bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın çalışma yapacağını da dile getirdi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın:

İletim hatlarının kaydırılması onaylandı, çalışma başlamadı

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, Geçitkale Havaalanı’nda uçakların inişi engelleyen iletim hattının kaydırılmasını kapsayan projenin 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi.

Dargın, iş insanı Asil Nadir tarafından hazırlanan projenin Türkiye’den bir firmaya yaptırmak istendiğini belirtti.

Kıb-Tek kontrolünde yapılması planlanan çalışmaların henüz başlamadığını ifade eden Dargın,

proje kapsamında geçiş yapılacak arazilerden izin alınması gerektiğini aktardı.

Dargın, “Projeye uygun hatların tesis edilmesi gerekiyor. İletim hatlarının direklerini çekecekler. Elektrik kesilecek, bağlantılar yapılacak. Geriye kalan hatlar sökülecek.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Geçitkale Havaalanı ile ilgili 2008’de ihale çıkılmış, ihaleyi Cyprus Aviation Services (CAS) Limited Şirketi kazanmıştı.

Söz konusu şirket, 15 yıllığına ihaleyi kazanmıştı.

İhalenin yürürlüğe girmesi için 4 ortaklı şirketle ilgili belge, Londra temsilciğinde tasdik edilmesine rağmen, belgenin yeniden hazırlanarak, Londra temsilciğinde imzalanması istenmişti.

Ortaklardan birinin İtalya’da olması nedeniyle süreç tamamlanamamış, ihale iptal edilmişti.

Söz konusu dönemde iş insanı Asil Nadir, Geçitkale Havaalanı’nın ihalesiz olarak kendisine verilmesini talep etmiş, bu talebi reddedilmişti.

Hükümet değişikliğinin ardından, 2010 yılında dönemin Bakanlar Kurulu, 10 Şubat 2010 tarihinde Geçitkale Havaalanı’nın özel işletmeye açılması için karar almıştı.

Merkezi İhale Komisyonu kararıyla değil de, Bakanlar Kurulu kararıyla 25 yıllığına havaalanında yolcu taşıma hakkı hariç, kargo ve uçak bakım onarım hizmet hakkını Asil Nadir’e verilmişti.

İmzalanan sözleşmeyle havaalanı işletim hakkı yıllık 1 milyon 631 bin Euro’ya kiralanmıştı.

Her yıl için işletme katkı payı olarak 157 bin 990 Euro daha ödenmesi, her yıl bu ücretler yüzde 3 artırılması kararlaştırılmıştı.

Asil Nadir 15 yıl içinde, havaalanında yolcu taşıma hakkı hariç, kargo ve uçak bakım onarım hizmetleri yapacaktı.

Süreç içerisinde Geçitkale ile ilgili herhangi adım atılmadı.

Ardından Ercan Havaalanı da özelleşti, 25 yıllığına Taşyapı İnşaat Taahüd Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terminal Yapı ve Tic. Ltd. Şti’ne devredilmişti.

Ercan Havaalanı, kira sözleşmesi imzalanırken 25 yıllığına KKTC’de yeni bir yolcu hava limanı açılmayacağına ilişkin hüküm konulmuştu.

Süreç işlerken, geçtiğimiz aylarda Geçitkale Havaalanı ile ilgili “Personel Münhal Duyurusu” çıkılmıştı.

Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in gazetesinde “Geçitkale Havaalanı Personel Münhal Duyurusu” adı altında ilan yer alırken, projenin kapsamına ilişkin açıklama yapılmamıştı.

“İş imkanı yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak”

Dila ŞİMŞEK

Geçitkale Havaalanı’nın yıllardır atıl durumda olmasını değerlendiren Belediye Başkanı Hasan Öztaş, beş senedir havaalanını aktifleştirmek için mücadele verdiğini, ancak hiçbir şeyin değişmediğini kaydetti. Öztaş, “Adanın her bölgesinde kalkınma adına birçok şey varken Mesaryada ne işletme, ne üniversite, otel, inşaat, havaalanı veya başka bir kaynak var. Bu yüzden bölgemiz kırsal kaldı. Ümidimiz havaalanının aktif olmasıdır” şeklinde konuştu. Havaalanının aktifleşmesini veya havacılık okulu olarak kullanılmasını istediğini dile getiren Öztaş, “Tabii ki bu belediyenin alabileceği bir karar değil. Ancak bana göre, havaalanımız atıl durumda kalacağına, bir şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Konu ile ilgili görüşlerini belirten bölge sakinleri, “Bu konunun zaman zaman tartışılıp, sonra da hiçbir adım atılmamasından bıktık” diye sitem etti.

Yurttaşlar, “Eğer Havaalanımız açılsa bölgemiz ekonomik açıdan çok kalkınırdı. Buradaki esnaf canlanırdı, insan akımı olurdu” şeklinde anlattı.

Bölge gençleri ise, işsizlik yüzünden çoğu kişinin göç ettiğine işaret ederek, “Havaalanı bizlere istihdam sağlayabilir, bununla birlikte, bölge de gelişim gösterecek, kalkınacaktır” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Mesarya'da ne işletme var, ne üniversite! Otel, inşaat, havaalanı veya başka bir kaynak yok.”

“Ne yazık ki tüm uğraşlarımıza rağmen Geçitkale Havaalanı, atıl vaziyettedir. Birçok bahane ve gerekçeyle, maalesef öyle çalışmaz halde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda bir hareketlenme oldu, ihaleler ve personel alımı için münhaller başladı… Sonrasında hava üssü ve kargo olabilir dendi. Ne hükümetin, ne de bizim bu konuda bilgimiz yok, Asil beyle bu konuda görüştüm. O da ekinlerin biçilmesi gerektiğini dile getirmişti, açıkçası bunun dışında pek bir bilgim yok. Gönül isterdi ki gerçekten çalışmalar başlasın biz de açıklama yapalım. Örneğin adanın her bölgesinde kalkınma adına birçok şey varken Mesarya'da ne işletme, ne üniversite, otel, inşaat, havaalanı veya başka bir kaynak var. Bu yüzden bölgemiz kırsal kaldı. Ümidimiz havaalanının aktif olmasıdır. Bana göre, havaalanı gerek hava okulu, gerek sadece kargo için kullanılsın, her haliyle atıl durumundan çok daha iyi olacak, bize yararlı olacaktır. Beş senedir bu konu hakkında toplantılar yapıyor, bir yolunu arıyorum ancak bu belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değil.”

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Yasin Yavuz: Bölge gencine de iş imkanı yaratır…

“Geçitkaleli bir genç olarak bölgemizdeki en büyük sorunun iş imkanı olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, Geçitkale Havaalanı açılsa, tüm bölgeye katkı sağlayabileceği için bizlere de iş imkanı çıkar. İstihdam için bölgemizde bir hareketlilik, özellikle de zaten temeli atılmış Havaalanın aktifleşmesi çok önemlidir”

Emine Oltan: Yıllardır bunu bekliyoruz

“Geçitkale Havaalanı’nın açılması hep konuşulan ama bir şey değişmeyen bir şeydi. Biz yıllardır bunu bekliyoruz. Eğer olsa, buradaki tüm esnafa katkısı olurdu, bölge gençlerine istihdam yapılırdı. Konuyla ilgili hiçbir gelişme bilmemekle, artık bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Havaalanı, sadece halka değil, belediyeye, dolayısıyla ülkeye bile ekonomik katkı sağlayacaktır”

İsmail Ağa: Bu konuda hiçbir şey yapılmamasından artık bıktık

“Bunun için bizler ne söylesek boş, çünkü bu hükümetin elindeki bir şey. Yıllardır açıldı açılacak diye konuşuluyor ama hiçbir şey olmuyor. Hep havada kalıyor… Eğer Havaalanımız açılsa bölgemiz ekonomik açıdan çok kalkınırdı. Buradaki esnaf canlanırdı, insan akımı olurdu. Açıkçası bu konuda hiçbir şey yapılmamasından artık bıktık. İhaleler başladı diye duymuştuk, yine bir şey olmadı”

Burhan Ak: Bölge gençleri şehirlere göç ediyor

“Bölgede ne yazık ki pek fazla işletme yok. Ayrıca bölge gençleri de şehirlere göç ediyor. Geçitkale Havaalanı, yıllardır açılabilir diye konuşuluyor, ancak bir icraat yok… Bölgemiz için bu kadar önemli bir konu, daha ciddi bir şekilde görüşülmelidir. Bu, bölge ekonomisini doğrudan etkileyecek bir konudur”

Metin Torunay: Keşke havaalanımız açılsa da, biz de artık köyümüzün gelişimine tanıklık etsek

“Bölgemizde bir havaalanı var, ancak yıllardır atıl durumda. Bizde ne üniversite, ne işletmeler, ne de buraya ekonomik katkı sağlayacak başka bir kurum var. Geçitkale ve çevresi, yatırım açısından oldukça uygundur çünkü çok geniş, düz ve boş bir alan var. Ancak burada olanı bile daha canlandıramıyoruz. Keşke havaalanımız açılsa da, biz de artık köyümüzün gelişimine tanıklık etsek”