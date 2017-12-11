GÖZLER MECLİS’TE!

Meltem SONAY

Saat: 12:10

Polis Yasası görüşülüyor!

Denktaş: “Her şey seçime endeksli… Başsavcılık Anayasa’ya AYKIRI diyor!”

Yasa Önerisi ile ilgili ilk sözü alan Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları nedeniyle iki hafta önceki Meclis Genel Kurulu’na katılamadığını, Polis örgütlerince tepkiyle karşılandığını da belirtti.

Denktaş, bu dönemlerde her şeyin seçime endeks yapıldığı için İç Tüzük’le yapılacak bir değişiklikle seçim dönemlerinde Meclis oturumlarının sonlandırılmasını gerektiği düşüncesini de belirtti.

“82 milyon 200 bin TL ek mükellefiyet!”

Serdar Denktaş, ‘Polis mensuplarının asker kişi olmadığı ve aynı kategoride de bulunmadıklarına ilişkin, tasarıdaki düzenleme ile polislere 25 yılda emeklilik hakkı tanınmasının Anayasa’nın EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI olduğuna ilişkin Başsavcılık görüşünü okudu.

82 milyon 200 bin TL ek mükellefiyet de gerekeceğine işaret eden Maliye Bakanı Denktaş, polislerin zor bir meslek yaptığını ancak emeklilik yaşı ile oynayarak diğer sendikalardan da benzeri taleplerle karşılaşabileceğini kaydetti.

Tasarı’nın komiteye iade edilmesi ve polislere başka menfaatlerin verilmesinin görüşülmesini teklif eden Denktaş, seçime endeksli hareket edilmemesi önerisinde de bulundu.

“Seçim üstü bu baskı tamam değil, doğru değil”

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Ben varsın bu sorumluluğu alıyorum üzerime, hoş görünmeme adına… Gelecek olan hükümet bunun altından kalkamayacak. Bunu geleceğe hediye etme hakkımız yoktur. Seçim üstü bu baskı tamam değil, doğru değil. Bugün bu metni başka bir arkadaş okuyacaktı burada, okumadı… Ben okudum. Lütfen iade edelim, Başsavcılığın işaret ettiği noktalarda çalışalım”

Saat: 11:50

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. Görüşmesinin Meclis Genel Kurulu’nda yapılmasına ilişkin tezkere, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüyor…

Meclis Genel Kurulu iki hafta aranın ardından toplandı. Meclis’in bugünkü birleşiminin gündeminde, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da bulunuyor…

İvedilik istemleri görüşülüyor…

Başbakanlığın komitelerde yasaların görüşülmesine ilişkin 9 İVEDİLİK İSTEMİ’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da gündem ilk olarak Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın ilgili komitede ivedilikle görüşülme istemi oldu, istem oybirliği ile kabul edildi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik isteminin gündemine gelmesi üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasaların seçime kısa süre kala getirilmesini eleştirdi.

Angolemli : “Aklınız nerdeydi kaç zamandır?”

Seçime çeyrek kala yasaların ivedilikle Meclis’e getirilmesini eleştiren TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Bu kadar zamandır aklınız neredeydi” şeklinde konuştu.

Meclis’in Bağımsız Milletvekillerinden Hakan Dinçyürek’in söz istemi Genel Kurul’da kısa süreli tartışma yaşanmasına neden oldu.

Saner: “Seçim tarihi Nisan 2018’di…”

Çalışma Bakanı Ersan Saner, kürsüye gelerek yasa düzenlemesine ilişkin bilgi verdi, bir yıllık süreçte hazırladıkları dördüncü yasa, seçimlerin de normal takviminin Nisan 2018 olduğunu işaret etti.

Planlamanın o tarihi göre yapıldığını, erken gelen seçimin de bu anlamda bir sıkıntı yarattığını kaydeden Bakan Saner, herkesin destek vermesini beklentisini belirtti.

Soyer: “Bu yasadan Başbakan’ın, Başbakan Yardımcısı’nın haberi var mı?”

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu, Turizm Endüstri Teşvik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivedilik isteminin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, bu Yasa Önerisi ile ilgili Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın düşüncesini sordu.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ‘En ufak bilgim yoktur’ şeklinde konuştu.

Erhürman: “Bu yasaların hepsi kadük olacak, bu neyin ivediliği?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısı ve önerilerinin ivedilik istemlerinin, Meclis’in görev süresi dolana kadar bu yasaların görüşülüp geçirilmesi anlamına geldiğinin altını çizerken, ivedilik taleplerinin anlamsız olduğuna işaret etti.

Ersan Saner’in yasanın ‘gelecek Hükümet döneminde görüşüleceğine’ işaret ederken ivedilik istediğini eleştiren Erhürman, bu yasaların tümünün seçimin ardından kadük olacağına vurgu yaptı, oylarının de bu nedenle RET olacağını açıkladı.

Şahali: “İvedilik istemi anlamlı değil”

Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesine ilişkin değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik istemi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik isteminde söz alan CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Sanayi Odası’nın bir iki ay önce Genel Kurulu’nu tamamladığını ve ‘ivedilik istemi’nin de anlamlı olmadığını kaydetti.

İstem 11 kabule karşı, 15 ret oyu ile, oyçokluğu ile reddedildi.