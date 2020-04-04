Gözler ‘maaş desteği’nde

Hükümetin küresel salgın nedeniyle hazırladığı ‘Covid-19 Özel Sektör Maaş Desteği’yle ilgili çalışmalar henüz netleşmedi. Bakanlar Kurulu’nun kararı sonucu kapalı ya da gelir elde edemeyen sektörlerde görev yapan çok sayıda işçi aylık 1.500 TL olarak açıklanan bu desteği bekliyor.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan komitenin “maaş desteği” için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



YENİDÜZEN’e bilgi veren yetkililer, maaş desteği ile ilgili çalışmaları pazartesi ya da salı gününe kadar sonuçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.



50 bine yakın özel sektör çalışanının ‘maaş desteği’ kapsamında olması bekleniyor.



Yabancı işçiler ne olacak?



Hükümetin ilk açıklamasında ‘maaş desteği’nden yalnızca KKTC ve TC yurttaşlarının yararlanacağı belirtilmiş, etnik ayrımcılık içeren bu karar tepki toplamıştı.



Covid-19 Maaş Desteği’yle ilgili çalışan komitenin, çalışmalarına, ülkedeki tüm yabancı işçileri de dahil ettiği öğrenildi.



Çalışma Bakanlığı’nda KKTC ve TC yurttaşları dışında 4 bin 500 – 5 bin dolayında işçinin şu anda açık tutulan marketler, tedarikçiler gibi sektörlerde görev yaptığı, 6 bine yakın yabancı işçinin de kapalı sektörlerde çalıştığı üzerinde duruluyor.

‘Çağrı yapmayın’ denmişti



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş desteği için "Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Daireleri’ne başvuru yapılmaması" için çağrı yapmıştı.

Çalışma Bakanlığı, hangi sektörlere destek verileceğinin belirlenmesi için komite kurulduğunu açıklamış, "1500 TL ücret desteği için başvuru şekli, yeri ve tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak" demişti.





‘İşsizlik Ödeneği’ düzenleniyor



Çalışma Bakanlığı aynı zamanda nisan ayı sonuna kadar ‘işten duruş müracaatları’nı da dondurdu. Bu kararın özellikle hizmete açık bazı sektörlerden gelen “işsizlik başvuruları” nedeniyle alındığı iddia edildi.





YENİDÜZEN’e bilgi veren bir kaynak, “İşsizlik ödeneği yeniden düzenlenecek, bu kararın amacı fırsatçılık ya da istismarı önlemektir, çünkü, halen faaliyetlerini sürdüren ve gelir elde eden sektörlerin, çalışanlarına yönelik işsizlik başvurusu yaptığı görülmüştür. İşletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği üzerinden hareket edilecek” iddiasında bulundu.

Çalışma Bakanlığı’nın bir süredir “ilaç ödemeleri”ni de durduğu, bu ödemelere yakında yeniden başlayacağı da ifade edildi.

Yabancı işçilere, duyarlı yurttaşlar ve yerel yönetimlerden gıda desteği





Kimi inşaatlarda onlarca yabancı işçi zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor. ‘Sağlık denetimi’nin yapılmadığı, ‘Covid-19 Koruma Programı’nın anlatılmadığı bu işçiler, duyarlı yurttaşların gıda yardımlarıyla ayakta duruyor. YENİDÜZEN’in ziyaret ettiği bir inşaata, 250’yi aşkın yabancı işçi, “Patron bize 50’şer dolar dağıtacağını söyledi, beslenmemiz için de malzeme geliyor, bekliyoruz” dediler.