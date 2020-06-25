Gözler “Limnidi” (Yeşilırmak) barikatında

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla arayarak “Limnidi” (Yeşilırmak) barikatının cuma günü açılacağını bildirdi.



Haravgi gazetesine göre Nikos Anastasiadis’in bu açıklaması sonrasında Limnidi muhtarı memnuniyetini bildirdi.



Kleantus açıklamasında, barikatın açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anastasiadis’e bu yöndeki girişimlerinden ötürü teşekkür etti.



Öte yandan Yeşilırmak-Erenköy Barikatlarının Açılması Komitesi Başkanı Andreas Karos da, Yeşilırmak barikatının açılması kararını memnunlukla karşıladı.



Karos, bölge halkının, kapı kapalı olduğu için Lefkoşa’nın güneyine gidebilmek adına büyük eziyete katlandıklarını, gidip gelmenin 6 saati bulduğunu ifade ederek, çabalarından ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.



Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Limnidi İçin Beklemedeler” başlığı altında verirken, Kıbrıs Türk tarafının Yeşilırmak barikatını açacağı sözünün gerçek olup olmadığının yarın anlaşılacağı yorumunda bulundu.



Gazete, Kıbrıs Türk tarafının Lokmacı (Lidra) geçişinin de açılması talebinde bulunduğunu ancak Türkiye’den 1 Temmuz’da gelişlerin başlayacak olması sebebiyle “vakaların artabileceği” korkusunu taşıyan Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin şu an için buna yanaşmadığını aktardı.



