GÖZLER KURAKLIK HARİTASINDA

Toplantıda, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu. Bakan Şahali, kuraklık çalışmasının sonuçlandırılmasının gündemlerinde olduğunu, nihai kararın ise Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu tarafından verileceğini belirtti. Şahali, bu çerçevede Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’na çalışmalarını hızlandırması yönünde talimat verdi.

Şahali, tazminat konusunda ise Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2016 yılında gayrı yasal biçimde 18 milyon TL borçlandırılmasından dolayı, sıkıntılı bir durumda bulunduğu da anımsattı.

Birlik Başkanı Kelle ise tüm kesimlerin üzerinde hemfikir olacağı kuraklık haritası çalışmalarının, en kısa zamanda tamamlanarak, fiyatların belirlenmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Toplantıda, akaryakıt, tohumsal ilaçlamada fiyat ve destek ödemeleri konuları da ele alındı.