Gözler Koop-Bank ve Vakıflar Bankası münhallerinde

Fehime ALASYA



Vakıflar Bankası’nın sınavsız münhalsiz personel istihdam ettiği, Koopbank’ın çıktığı münhal ilanında adres gösterdiği internet sitesinin çöktüğü ve Serbest Liman’da personel alımı için yapılan münhal neticesinde sözlü sınavın ‘göstermelik’ olduğu iddiaları gündeme geldi.

Bu iddiaları sosyal medya hesabındaki paylaşımından eleştiren CTP Milletvekili Erkut Şahali, iddialara şaşırmadığını belirtti.

Kooperatif Merkez Bankası (KOOPBANK), çeşitli pozisyonlarda 9 personel alınacağını, bu müracaatların sadece internet üzerinden yapılabileceğini açıkladı, ilk günden site çöktü.

Bu yöndeki eleştirileri yanıtlayan KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman, ilk günkü yığılmadan kaynaklı sorun yaşandığını ve giderildiğini kaydetti.

Vakıflar Bankası’nın sınavsız münhalsiz personel istihdam ettiğine yönelik eleştirilere karşın ‘sözleşmeli personel alımı’ yaptıklarını kaydeden Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, kadrolu personel alımı için sınav tarihi açıklanacağını belirtti. Erçağ, yapılanın yasal olduğunu kaydetti.

Serbest Liman’da personel alımı için yapılan münhal neticesinde sözlü sınavın ‘göstermelik’ olduğuna ilişkin yorumları değerlendiren Serbest Liman Müdürü Hasan Curcioğlu, konunun mahkemelik olduğunu belirtti.

Curcioğlu, davaya etkisi açısından yorum yapmaktan kaçınırken, sadece iddiaları paylaştı.

Erçağ: “El altından değil, sözleşmeli alındı, kadrolu değiller”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, yapılan personel alımının ‘sözleşmeli’ olduğunu ifade ederek, sendika ile istişare içinde olduklarını kaydetti. Erçağ, “Emekli olan personellerimiz var. Münhal çıkmıştık, sınav tarihi belirleyecektik ama araya salgın girdi. Sendika ile de yaptığımız görüşmelerde sözleşmeli personel alımı yapabileceğimizi de konuştuk. 2 tane hukukçu, 1 odacı, 2 de veznedar aldık çünkü emekli olanlar vardı. El altından değil, sözleşmeli alındı, kadrolu değiller, sözleşmelidirler. Ama kadrolu personel alımı için sınav tarihi açıklanacak, yazılı ve sözlü sınav olacak akabinde istihdam edilecekler.” dedi.

Curcioğlu: “Konu Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) davalık”

Serbest Liman’a 7 kişi alındığını anlatan Serbest Liman Müdürü Hasan Curcioğlu, “Konu Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) davalık. İki konu hakkında iddia ortaya atıldı, şu an bu iddialar davalıktır.

CAS mağdurları devlet dairelerine dağıtıldı, bize de gönderildi. Mademki ihtiyaç vardı neden münhal alınmadı da CAS memurları alındı diye konu davalık oldu.” dedi.

Bir diğer iddianın da sözlü mülakatta taraflı davranıldığıyla ilgili olduğunu ve bunun da mahkemelik olduğunu anlatan Curcioğlu, alınan 7 personelin yazılıda ilk 11’e giren kişiler olduğunu, davacı olanların ise ilk 14’ün altında kalan kişiler olduğunu kaydetti. Curcioğlu, davanın devam ettiği bu süreçte 7 kişinin de işine devam ettiğini, sürecin YİM’de görüşüldüğünü belirtti.

Ataman: “Yığılmadan ötürü site çöktü”

KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman ise çeşitli pozisyonlarda 9 personel alınacağını, bu müracaatların sadece internet üzerinden yapılabileceğini açıkladıklarını ve ilk günden yoğun başvuru nedeniyle yaşanan yığılmadan ötürü sitenin çöktüğünü dile getirdi.

Ataman, “Münhale birinci günde 600 kişi müracaat etmeye çalıştı ve o gün problem yaşandı. İlanı çıktığımız gün. Ardından yapısal değişiklik yapıldı hepsi karşılıyor. Ara ara yoğunluktan sorun olabilmesi normal. Yoğunluk olacağını düşünmüştüm de ilk günden bu kadar yığılma olacağını düşünmüyordum. Elden alım yapılmayacak, sadece online müracaat olacak.” şeklinde konuştu.