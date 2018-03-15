Gözler istinaf kararında

Kamuoyunda büyük infial yaratan, Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davası ile ilgili istinaf kararı bugün açıklanıyor.

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda büyük infial yaratan, Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davası ile ilgili istinaf kararı bugün açıklanıyor.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargı süreci tamamlansa da dava, İddia Makamı ve bazı avukatlar tarafından gerek davadaki farklı hususların gerekse alt mahkemenin verdiği ceza kararının ‘hatalı’ olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye taşınmıştı.

Alt mahkemede verilen karara göre; davayla ilgili sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Ö. Tunçbilek ve Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmişti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargı süreci tamamlansa da İddia Makamı ve bazı avukatlar tarafından gerek davadaki farklı hususların gerekse alt mahkemenin verdiği ceza kararının ‘hatalı’ olduğu gerekçesiyle istinaf süreci başlayan davada, gözler Yüksek Mahkeme’nin vereceği karara çevrildi.

Diğer sanıklar Fahri Karagözlü 5 yıl, Rasiha Serdaroğlu 4 yıl ve Ayşegül İşbilen ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasında eşi Rasiha Serdaoğlu yargılanırken, davanın 3 tanığına ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava da yarın görüşülecek.

3 KİŞİYE BERAAT KARARI, 3 HAPİSLİK CEZASI VERİLMİŞTİ… Hatırlanacağı üzere Alt mahkemede verilen karara göre; davayla ilgili sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Ö. Tunçbilek ve Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmişti. Diğer sanıklar Fahri Karagözlü 5 yıl, Rasiha Serdaroğlu 4 yıl ve Ayşegül İşbilen ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

3 beraat, 3 hapis cezası…

Bilindiği üzere 28 Mart 2016’da Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili karar açıklanmıştı.

Karar neticesinde; sanıklar Fahri Karagözlü, Rasiha Serdaroğlu ve Ayşegül İşbilen “adam öldürme”, "ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek” ve “çocuğun doğumunu gizlemek” davalarından beraat ederken, sadece 'çocuk düşürmeye teşebbüs' ve “hamileliği yasa dışı olarak sonlandırmak” davalarından suçlu bulunup mahkum edilmişti. Dr. Fahri Karagözlü 5 yıl, Dr. Rasiha Serdaroğlu 4 yıl ve ebe hemşire Ayşegül İşbilen de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan “Adam öldürme” dahil aleyhine beş dava getirilen Taner Okburan ve aleyhlerine “adam öldürme” davası dışında diğer dört dava getirilen Tunçbilek çifti ise beraat etmişti.

ERGÜN SERDAROĞLU YARIN YARGI HUZURUNDA… Öte yandan davayla ilgili eşi Rasiha Serdaroğlu yargılandığı sırada 3 tanığa ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava da yarın görüşülecek.

Ergün Serdaroğlu da yarın yargı önünde…

Öte yandan davayla ilgili eşi Rasiha Serdaoğlu yargılanırken, 3 tanığa ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava da yarın görüşülecek.

Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca “Tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” suçlaması getirilen Serdaroğlu, dokunulmazlığının kalkmasının ardından yarın yargılanmaya başlayacak.

Dava, Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülecek.

Milletvekili olduğu dönem soruşturma başlatılmıştı

Hatırlanacağı üzere ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili olarak 2016 Temmuz ayı içerisinde davanın ön tahkikat duruşmaları aşamasında, tanık olarak dinlenen temizlik görevlisi Ş.Ş, Serdaroğlu’nun mahkemeye çıkmadan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı otelde, müdürlerin lobisinde kendisini ziyarete geldiğini Mahkemede açıklamıştı. Savcılık talebiyle polis tarafından soruşturma başlatılmış, Serdaroğlu’nun 3 tanığa benzer müdahalede bulunduğu tespit edilmişti. Polis tarafından hazırlanan dosya Başsavcılığa gönderilmiş, dosya 1 yıl boyunca bekletilmişti. 7 Ocak’taki erken seçimde aday olamayarak dokunulmazlığı düşen Serdaroğlu hakkında Başsavcılık dava açmıştı.

Serdaroğlu, iddiaları kabul etmemişti…

Söz konusu dönemde YENİDÜZEN’e konuşan Serdaroğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

Serdaroğlu, suçlamaları reddetmiş, yasa dışı kürtaj davasıyla ilgili tanıklara herhangi bir müdahalede bulunmadığını açıklamıştı.

Hakkında açılan soruşturmanın ne aşamada olduğuna dair kendisinin bilgisi olmadığını belirten Serdaroğlu, “soruşturmayla ilgili ifade vermedim” diye konuşmuştu.

Soruşturmaya ilgili polisin kendisinden ifade almaya gittiğini ancak ifade vermeyi kabul etmediğini de aktaran Serdaroğlu, dosyanın hazır olunduğunu ancak kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini de kaydetmişti.