YENİDÜZEN - ÖZEL



Küresel salgının adanın kuzeyinde yarattığı ekonomik krizi aşmak için hükümet “Destek Programı”nda uzlaşamadı.



Bakanlar Kurulu dün saatlerce “Ekonomik Destek Programı”nı görüştü, uzlaşma çıkmadı, görüşmenin bugün saat 11:00’de devam etmesi kararlaştırıldı.



Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı alınacak tedbirlerin Salı günü açıklanacağını söylemişti.



Ancak bu açıklama yapılamadı.



Hükümetin, özellikle, özel sektör işçilerine yönelik “maaş desteği” ve kamudaki “maaş kesintileri” noktasında uzlaşı arandığı öğrenildi.



Özellikle de özel sektöre yönelik maaş desteğinin bu ay mı başlaması, yoksa nisan-mayıs-haziran dönemini mi kapsaması yönünde uzlaşmazlık olduğu iddia ediliyor.



Bunun yanı sıra söz konusu maaş desteğinin miktarı konusunda da uzlaşma sağlanamadığı, kaynakların hesaplandığı bildirildi.



Özel sektöre yönelik maaş desteğinin hangi sektörleri kapsayacağı da koalisyon ortakları arasında uzlaşı aranan bir diğer konu oldu.



Sosyal sigorta emeklilerinin ödenmesi için “İstihdam Destek Fonu” yasa gücünde kararname ile Çalışma Bakanı’nın emrine verilirken, KKTC’nin diğer kaynakları da değerlendiriliyor.



Ayrıca, kimi özel ödeneklerle tahsisatların da bu süreçte kaldırılması gündemde...



Ekonomik önlemler içerisinde alkollü içkiler ve sigaraya zam yapılması da konuşuluyor.



Masada neler var?