Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai karar için toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan özel komite, bugün karar alacak.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu bulunuyor.

SAAT 16.00:

GÖZLER 'DOKUNULMAZLIK KOMİTESİ'NDE

Komitede ağırlıklı olarak "Özgürgün'ün dokunulmazlığı kalksın" yönünde bir eğilim olduğu bilgisi elde edilirken raporun sonuç kısmındaki bir bölümde partiler arasında sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor.

Toplantı sırasında komitenin HP'li üyelerinin yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonundan çıkıp tekrar geri döndüğü de belirtiliyor.