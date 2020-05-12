Gözler DAÜ Rektörü seçiminde

Fehime ALASYA



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük koltuğu için 20 Şubat’ta başlayan seçim heyecanı Coronavirüs salgınına takıldı. Şimdi gözler yarına çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Mustafa Uyguroğlu, senatonun 13 Mayıs Çarşamba günü toplanarak karar alacağını belirtti.

Adayların 20 Mart’ta ilan edildiğini belirten Uyguroğlu, altı adayın bulunduğunu ifade etti.

Rektörlük için adaylığını ilan eden isimler; Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Sıgıner, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu oldu.

DAÜ resmi sitesinde yer alan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) takviminde adayların tanıtım dönemi, ‘Üniversitenin tekrar eğitime başlayacağı tarihten 2 hafta sonraki haftanın ilk gününden başlayarak 4 iş günü’ olarak ilan edildi.

Uyguroğlu: “Senato Çarşamba günü sürecin nasıl devam ettireceği konusunda toplantı yapacak”

Süreçle ilgili bir netlik olmadığını ifade eden Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Mustafa Uyguroğlu, “Süreç Çarşamba günü netleşecek. İlk salgın çıktığı zaman süreç, üniversite eğitime başladıktan 15 gün sonraya ertelenmişti. Burada ‘eğitime başlama’ kriteri koymuştuk fakat eğitim hala online devam ediyor. Mayıs sonuna kadar da açılmayacak gibi görülüyor. Buna karşın ülkedeki ‘olağanüstü durum’ kalkmış durumda. Senato Çarşamba günü süreci nasıl devam ettireceği konusunda toplantı yapacak, burada karar alınacak. Bu sürecin nasıl tamamlanacağı sonrasında belli olacak.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Necdet Osam’ın istifasının ardından bazı isimler Rektörlük için adaylığını ilan ederken, bazı isimler de bu yönde dile getirilmişti.

20 Şubat tarihinde Prof. Dr. Necdet Osam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da istifa ettiklerini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, Akademisyen Profesör Dr. Ahmet Sözen de bu süreçte kişisel sosyal medya hesabı üzerinden DAÜ Rektörlük eğilim yoklamasında aday olacağını duyurmuştu.

Adaylığını duyuran bir diğer isim ise Prof. Dr. Aykut Hocanın olmuştu.