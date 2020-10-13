Gözler CTP'de
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), bu akşam saat 19.30’da toplanacak.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), bu akşam saat 19.30’da toplanacak.
Öte yandan bugün saat 11.00’de UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, saat 15.00’te de Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı CTP’yi ziyaret edecek.
CTP’den alınan bilgiye göre, CTP PM’nin bu akşamki toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulunulacak.
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