Gözler Çavuşoğlu zirvesinde

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere dün akşam ülkemize geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce baş başa görüştü ardından heyetlerinin de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı'nda çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Heyetlerin de katılımıyla yapılan çalışma toplantısı saat 22.37'de sona erdi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temaslarını bugün da sürdürecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 10.00’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek. Kabulde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleri de yer alacak.

Görüşmenin ardından saat 11.00’de Akıncı ile Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yapacak.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün saat 11.50’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

