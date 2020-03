Gözler barikat eyleminde

Ledra / Lokmacı barikatında “Korkuya ve Bölünmeye Karşı” çağrısıyla yapılacak barikat eylemi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle barikatın güneyinde, Ledra caddesinde çok sayıda polis ve özel güvenlik dikkat çekti.

Pazartesine kadar kapalı kalacağı açıklanan dört geçiş noktası için Kıbrıslı barışseverler bir kez daha isyan edecek.

Lokmacı / Ledra barikatında bugün saat 11.30’da Kıbrıslı barışseverler bir kez daha eylem yapacak, 4 geçiş noktasının kapatılmasını protesto edecek, “tüm barikatlar kalkana ve adaya barış gelene kadar mücadeleye devam” kararlılığını ortaya koyacak.

YENİDÜZEN, Avrupa’nın bölünmüş tek başşehrinde, sembol geçişlerden biri Lokmacı / Ledra kontrol noktasındaki eylemi an be an okurlarına aktaracak.

LEDRA

ARA BÖLGE

Kıbrıslı Türk barışseverler Lokmacı ile Ledra’nın ara bölgesinde pankart açtı, “Anastasiadis Taksim’e koşuyor, O’nu durdurun” mesajı verdi.

LOKMACI

“Korkuya ve bölünmeye karşı” saat 11.30’da hem kuzeyde hem de güneyde toplanmaya başlayacak. Eylem öncesinde bölgede polis ve Birleşmiş Milletler güvenlik önlemi almaya başladı.