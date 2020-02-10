GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün 4’üncü kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak toplantı saat 10:00’da başlayacak.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti…

Asgari ücret şu an brüt 3 bin 400 TL; net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

Foto: Arşiv