Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda…

Ayşe GÜLER

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

Geçtiğimiz haftaki Bakanlar Kurulu’nda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlemesi kararlaştırılsa da sendikalara henüz toplantı çağrısı yapılmadı.

YENİDÜZEN, komisyon üyesi sendikalarla görüştü.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek, asgari ücretin, Asgari Ücret Yasası kriterlerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı, komisyonun toplanması için üretilen Bakanlar Kurulu kararını ise ‘seçim yatırımı, popülist yaklaşım’ olarak değerlendirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise toplantıyla ilgili herhangi bir çağrının sendikaya ulaşmadığını söyledi, toplantının 15 Temmuz’a kadar gerçekleşmesi, bir kararın üretilmesi halinde yeni asgari ücretin 1 Temmuz’da yürürlüğe girebileceğini aksi halinde sürecin 1 Ağustos’a sarkacağını belirtti.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu da toplantı çağrısı almadıklarını, konuyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını dile getirdi.

Asgari ücrette son değişiklik 1 Şubat’ta yapılmış, yeni asgari ücret 186 TL’lik artış ile 2.020 TL olarak belirlenmişti.

Gün boyunca bilgi almak için aradığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a ise ulaşılamadı…

KOMİSYON ÜYELERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek:

“Asgari ücret, yasanın kriterlerine göre belirlenmeli”

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek, asgari ücretin, Asgari Ücret Yasası kriterlerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Felek, daha önceki asgari ücretlerin yasanın kriterlerine göre belirlenmediğini de ifade ederek, bu durumun binlerce özel sektör çalışanını mağdur ettiğini kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına yönelik üretilen Bakanlar Kurulu kararını da değerlendiren Felek, “Başbakan Hüseyin Özgürgün seçim yatırımı yapıyor, popülist yaklaşıyor. Yasa da komisyonun toplanması gerektiği zaten belirtiliyor” dedi.

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu:

“Asgari ücret belirlenmiş gibi…”

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise toplantıyla ilgili herhangi bir çağrının sendikaya ulaşmadığını söyledi.

Latifoğlu, toplantının 15 Temmuz’a kadar gerçekleşmesi, bir kararın üretilmesi halinde yeni asgari ücretin 1 Temmuz’da yürürlüğe girebileceğini aksi halinde sürecin 1 Ağustos’a sarkacağını belirtti.

Asgari ücret ile ilgili Hükümet’in tutumunun yanlış olduğunu da ifade eden Latifoğlu, “Başbakan, iyi bir artış yapacağız demek yerine bu çağrıyı taraflara yapıp müzakere edilmesine fırsat vermeliydi. İyi bir artış yapacağız dendi. Asgari ücret belirlenmiş gibi. Bu yaklaşım doğru değildir. Asgari ücret belirlenmişse, hükümetin komisyona ihtiyaç yoktur.”

İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu:

“Çağrı da bilgi de yok”

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Mustafa Aroğlu da toplantı çağrısı almadıklarını, konuyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını dile getirdi.

Aroğlu ayrıca yeni asgari ücretle ilgili karar üretilmesi halinde 15 günlük itiraz süresine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

17 YILDA ASGARİ ÜCRET…

Asgari ücret neydi, ne oldu?