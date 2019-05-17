Gözler ambulans ihalesinde

Fehime ALASYA

12 ambulans ihalesinin “itirazlara takıldığı” gündeme taşındı, Sağlık Bakanlığı “süreçte sorun yok” dedi. İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt da “Bunlar rutin itirazlar, süreç devam ediyor, herhangi bir sıkıntı olmaz” diye konuştu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ambulanslardaki marka ve modellerde, hastanenin isteklerine cevap verecek özelliklerin incelenmesi nedeniyle henüz ihalenin sonuçlanmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 adet ambulans ihalesi için Çangar Motor’s’un araç başına 42 bin 900 Euro, Artesa Grup'un ise 56 bin Euro fiyat verdiği ve ihaleyi Çangar Motor’s’un kazandığı iddiaları ortaya atıldı.

Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar; “ihale bitti, rakamlar ortada, toplumun faydası için de gerekli özeni gösterdik” diye konuştu.

Artesa Grup'un Sahibi Şaban Emre ise “Henüz ne olduğu belli değil. İhale halen daha sonuçlanmadı, inceleniyor. Benim herhangi bir itirazım olmadı” diyerek iddiaları yalanladı.

Özyılkan: “Marka veya modellerde, isteklerimize yanıt arıyoruz”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise ambulanslardaki marka ve modellerde, hastanenin isteklerine cevap verecek özelliklerin incelenmesi nedeniyle henüz ihalenin sonuçlanmadığını kaydetti.

Özyılkan “Belli teklifler var. Marka veya modellerde, isteklerimize yanıt arıyoruz. Değerlendirme süreci devam ediyor. Henüz kazanan bir taraf yok.” dedi.

Talaykurt: “Özel bir durum yok, her ihalede bu böyledir”

Ambulans ihalesinin son durumuyla ilgili YENİDÜEZN’e bilgi aktaran İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, herhangi bir sorun olmadığını ifade ederek, rutin değerlendirme sürecinde olduklarını dile getirdi. Talaykurt, her ihaleye itirazların olduğunu dile getirirken, buradaki itirazın içeriğiyle ilgili bilgisi bulunmadığını belirtti.

Talaykurt, şunları ifade etti:

“Dosyalar incelenir, değerlendirme aşamasındadır. İtirazlar geliyor, geldikçe inceliyoruz, itirazlar zaten sürekli geliyor, sadece bu konuda değil, inceliyoruz. Bu inceleme rutin bir uygulamadır. Önce itirazlar ışığında uzmanlarımız inceleme yapıyor, en son komisyonuz bilgilendirilir, sonra onaylanır. Eğer bir itiraz varsa karar rekabet kuruluna taşınır, orada rekabet kurulun alacağı karar doğrultusunda da karar onaylanır. Değerlendirme devam ediyor. Normal bir süreçtir, hiçbir sorun yoktur. Her alımda bu adımlar uygulanır, ihaleye özel bir sıkıntı yoktur.

İhaledeki itirazın içeriğiyle ilgili net bir bilgi sahibi değilim çünkü uzmanlar rapor verdikten sonra incelmeye alıyorum. Burada uzmanların görüşü önemli, sonra komisyonumuza bilgi gelecek

Özel bir durum yok, her ihalede bu böyledir.”

İlgili taraflar ne dedi?

İhaleyi kazandıklarını belirten Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar, henüz ihale dosyasının şartnamelerinin imzalanmadığını belirtti. İhalede daha yüksek teklif veren firmanın itirazda bulunduğu duyumunu aldıklarını belirten Çangar, “Bu ihale yaklaşık bir ay önce yapıldı. İhale şartlarında ihale usullerine uygun tekliflerimizi verdik. 42,900 Euro araç başına teklif verdik ve bu ihaleyi kazandık. Karşı taraftan da teklifin sadece Artesa’dan geldiği bilgisini aldık. Onların da teklifleri 56,000 bin Euro idi. Biz Ford olarak teklif verdik, onlar Wolkswagen.

Fiyat olarak ihaleyi kazandık ama ihale dosyasının şartnameleri imzalanmadan bu iş bitmez. Henüz imzalanmadı. İhale komisyonu bize randevu verdi. Bizden detaylı bilgi istediler. Ankara’dan müessese müdürünü dün getirdik, görüştüler, gün içerisinde bize geri döndüler. Sağlık ekipleri ambulansın içerisindeki sağlık teçhizatıyla ilgili daha detaylı bilgi istedi, verdik. Sonucunu bekliyoruz. Bu tarz şeylerin olmaması gerek. İtiraz edilecekse de haklı olarak itiraz edilmeli. İhale bitti, rakamlar ortada, toplumun faydası için de gerekli özeni gösterdik. Ambulanslarımızın markası da kalitesi de ortada.

Yaptığımız işte bir hata yoktur. Tek hata bizim daha ucuz teklif vermemizdi. Biz kimseye yanlış yapmadık. Biz bu siteme anlam veremedik.” dedi.

Artesa Grup'un Sahibi Şaban Emre ise “Ortada bir sorun yok, dosyalar değerlendirme aşamasındadır. Henüz ne olduğu belli değil. İhale halen daha sonuçlanmadı, inceleniyor. Benim herhangi bir itirazım olmadı.” diyerek, sürecin işlediğini kaydetti.