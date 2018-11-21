Gözler 4.5G’de: “Altyapıya takıldı”

Ayşe GÜLER

Mobil iletişim sektöründe; daha yüksek hızda, daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede internet sağlaması hedeflenen, 2017 yılında da hayata geçeceği açıklanan ‘4.5 G’ süreci beklemeye alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılandırma ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4.5 G için hedefi 2019 yılı olarak belirledi.

YENİDÜZEN’e çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, 4.5 G’nin 2019 yılında hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bağzıbağlı, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun 4.5 G ihale şartnamesine hazır olabileceğini ancak devlet kontrolünde olacak yatırımlar ve alt yapı iyileştirmesinin tamamlanmadan ihale yapılmasının toplum yararına olmayacağını dile getirdi.

Öte yandan Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu (BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük ise yeni hükümet döneminde bu konuyla ilgili kuruma verilen herhangi bir görev olmadığını aktardı.

Bürüncük, şu anda Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılarak, alt yapısının geliştirilmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, buna bağlı olarak 4.5 G çalışmalarının ‘beklemede’ gibi göründüğünü söyledi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve 4.5 G’ye geçişin hızlandırılması için ülke olarak yol kat edilmediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise “Dünya teknolojilerinden geri kalmamak için 4.5G’nin acilen hayatımıza girmesi şarttır” diyerek, 4.5G’ye altyapı ve teknolojik olarak hazır durumda olduklarını ifade etti.

İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Bürüncük: “4.5 G çalışmaları beklemede görünüyor.” Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu (BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük ise şu anda Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılarak, alt yapısının geliştirilmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, buna bağlı olarak 4.5 G çalışmalarının ‘beklemede’ gibi göründüğünü söyledi.

Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu (BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük:

“4.5 G çalışmaları beklemede görülüyor”

Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu (BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, yeni hükümet döneminde bu konuyla ilgili kuruma verilen herhangi bir görev olmadığını aktardı.

Bürüncük, yasa gereği 4.5 G gibi, sınırlı kaynak olan frekansların ihale ile verilmesi gerektiğini söyleyerek, bu konudaki ulusal politikanın da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Şu anda Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılarak, alt yapısının geliştirilmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bürüncük, buna bağlı olarak 4.5 G çalışmalarının ‘beklemede’ gibi göründüğünü söyledi.

Bürüncük, hükümetin kuruma ‘4.5 G için şu çerçevede hazırlanın, ihaleye çıkın’ görevini vermediğini dile getirdi.

Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hükümet döneminde bir çalışma başlatıldığını söyleyen Bürüncük, ihale şartnamelerinin de neredeyse hazır hale getirildiğini de ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz:

“4.5 G, dairenin yapılandırma çalışması ile bağlantılı olabilir”

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, çalışmaların Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Elagöz, Telefon Dairesi’nde yapılandırma sürecinin devam ettiğini, bu nedenle söz konusu çalışmalar ile 4.5 G hazırlıklarının bağlantılı olabileceğini aktardı.

BAKANLIKTAKİ ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Bağzıbağlı: “Alt yapı tamamlanmadan ihale yapılması toplum yararına olmaz”… YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun 4.5 G ihale şartnamesine hazır olabileceğini ancak yatırım ve alt yapı iyileştirmesinin tamamlanmadan ihale yapılmasının toplum yararına olmayacağını dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı:

“4.5 G, 2019’da”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, 4.5 G’nin 2019 yılında hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bağzıbağlı, 4.5 G projesinin yürürlüğe girmesi için Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının hazır olması ve yeniden yapılandırılmasına yönelik politikasının netleşmesi gerektiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun 4.5 G ihale şartnamesine hazır olabileceğini belirten Bağzıbağlı, ancak devlet kontrolünde olacak yatırımlar ve alt yapı iyileştirmesinin tamamlanmadan ihale yapılmasının toplum yararına olmayacağını dile getirdi.

Bağzıbağlı, bakanlık olarak 4.5 G ile 5 G’nin öneminin bilincinde olduklarını ifade ederek, dünyada 5 G’nin 2020’de uygulamaya gireceğinin tahmin edildiğini, bu durumun da kendilerine 1 yıllık süre verdiğini dile getirdi.

“Daire’nin yapılandırılmasında epeyi yol kat ettik”

Bağzıbağlı, 4.5 G teknolojisinin şu anda Türkiye’de kullanıldığını ifade ederek, “Bu teknolojiyi yakalamayı isterdik. Ama Telekomünikasyon Dairesi’nin ve özellikle fiber optik alt yapının durumunun iyileştirilmesi ve teknolojiye hazır olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılmasının üzerinden çok çalışıldığını hatta epeyi yol kat edildiğini de söyleyen Bağzıbağlı, “Gelinen noktada, özellikle dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalara bakıldığında, alt yapının devlet kontrolünde olması ve bunun da tüm paydaşlara ( GSM operatörleri, internet servis sağlayıcıları vs) eşit şartlarda sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Güvenlik boyutu önemli”

Bağzıbağlı, yürütülen çalışmalarda ‘güvenlik’ boyutunun da oldukça önemli olduğunu söyleyerek, transmisyonunun (verinin bir yerden bir yere aktarımı) devlet alt yapısı üzerinden yapılması için uğraştıklarını dile getirdi.

Daire’nin yapılanmasının söz konusu politika çerçevesinde şekillendirdiklerini ifade eden Bağzıbağlı, alt yapı ile ilgili iki önemli proje olduğundan bahsetti.

12.5 milyon TL tutarında proje…

Bağzıbağlı, Numara Taşınabilirlik Projesi’nin ihalesinin sonuçlandığını söyleyerek, ‘ana omurga’ denilen bölgeler arasını kapsayan, Transmisyon Projesi’nin de önümüzdeki hafta sonuçlanacağını ifade etti.

Söz konusu projelerin 12.5 milyon TL tutarında olduğunu belirten Bağzıbağlı, “Bu yatırımlar yapıldığı zaman hem 4.5 G ve üzeri teknolojilerinin ihtiyaç duyulan alt yapılarına yaklaşılacak. Hem de mevcut 3 G ve evlere verilen sabit internet hızlarında rahatlama sağlanacak” dedi.

“Bakır kabloların fiber optik kablo ile sağlıklı”

Bağzıbağlı, dairenin bünyesindeki bakır kabloların fiber optik kablo ile değişimi projesi için çalıştıklarını söyleyerek, finansman durumuna göre çalışmanın ülke çapında hayata geçirmek istediklerini aktardı.

Çalışmanın detaylarını yakın zamanda paylaşacaklarını da dile getiren Bağzıbağlı, bu çalışmanın daha kaliteli ve yüksek teknoloji kaldırılabilen alt yapıya götürecek aşamalardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Bağzıbağlı, hizmetlerin verilmesi noktasında, kamu-özel işbirliğine gidileceğini belirterek, hükümet programında yer aldığı gibi duruma göre üçüncü operatörün de sisteme dahil edileceğini ifade etti.

MOBİL OPERATÖRLER NE DEDİ?

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

“Ülke olarak yol kat edemedik”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, 3 G uygulamasının Türkiye’den önce hayata geçmesine rağmen, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve 4.5 G’ye geçişin hızlandırılması için ülke olarak yol kat edilmediğini söyledi.

Tanpınar, 4.5 G’ye geçiş konusunda, Telsim olarak her türlü olanağa sahip olduklarını belirterek, ülkedeki alt yapı eksikliği giderilmeden söz konusu teknolojiye hemen geçişin mümkün olmadığını da dile getirdi.

“Ülke olarak hedefimiz; tüm dünya ile birlikte 2020’de alt yapı ihtiyacını da tamamlayarak, 4 G ile birlikte 5 G’ye de aynı anda geçmek olmalıdır” diyen Tanpınar, Telsim olarak ülkenin dijitalleşmesi ve dünyayı yakalaması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tanpınar, “Omurga niteliğindeki alt yapıyı tamamlamadan herhangi bir frekans ihalesine çıkılmasının hiçbir anlamı bulunmuyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden:

“Dünya teknolojilerinden geri kalmamak için 4.5G acilen hayatımıza girmelidir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, kurumun 4G beta aşamasındaki testlerini ve hazırlıklarını 2014 yılında dünyayla eş zamanlı olarak yaptığını söyledi, 4.5G teknolojisinin Türkiye’de 2 yıl önce hayata geçmesine rağmen, ülkemizde yürürlüğe giremediğini kaydetti.

Maden, söz konusu teknolojinin hayata girmesi için devlet tarafından bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, bu düzenlemeler ve ihale için henüz net bir tarih olmadığını aktardı.

Önceki hükümet tarafından hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Maden, BTHK’dan edindiği bilgiye göre ihale için gerekli hazırlıkların son haline getirildiğini ifade etti.

Maden, konunun Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu ifade ederek, 4.5G ihalesine çok kısa süre içerisinde çıkılacağını düşündüğünü söyledi.

‘Fiber altyapının’ 4.5 G teknolojisinin olmazsa olmazları arasında olduğunu kaydeden Maden,”Bunun için de fiber altyapıya ilişkin devlet politikasının bir an önce belirlenip konunun çözümlenmesi gerekmektedir” dedi.

Maden, ülke ekonomisinin turizm ve üniversite ağırlıklı olduğu dikkate alındığında; iletişim hizmetlerinde hala 4.5G’ye geçilmemesi, geniş bant internet hizmetlerinde hala radyo frekansıyla hizmet veriliyor olmasının üzücü olduğunu belirtti.

“Dünya teknolojilerinden geri kalmamak için 4.5G’nin acilen hayatımıza girmesi şarttır” diyen Maden, yetkililerin konuyla ilgili gereken desteği sağlamalarını istedi.

Maden, 4.5G’ye altyapı ve teknolojik olarak hazır durumda olduklarını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Dürüst, ‘tarih’ de vermişti:

Açıklamalar lafta kaldı!

Hatırlanacağı üzere Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Dürüst, 4.5 G süreci ile ilgili net konuşmuş, bakanlık yaptığı dönemde projenin hayata geçeceği tarihi de açıklamıştı.

Dürüst, 2017 Şubat ayında önce ‘Proje Şubat sonu hayata geçecek’ demiş, ardından da “2017 yılı çıkmadan KKTC halkı 4,5 G ile tanışacak” ifadelerini kullanmıştı.

Dürüst, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada; “4,5 G uygulamasını yaklaşık 4 ay önce Bakanlar Kurulu kararı ile geçirdik. 2017 yılı içerisinde KKTC’de 4,5 G kullanılmaya başlanabilir. Şu anda başlayan bir çalışma ile yaklaşık bir ay sonra ihale edilebilecek bir noktada 4,5 G. Yani 4,5 G’ye şu anda yoğunlaştığımız takdirde bir ay sonra ihaleye çıkabiliriz. KKTC’de kısa süre içinde 4,5 G dönemi başlayabilir. 2017 yılı çıkmadan KKTC halkı 4,5 G ile tanışacak” demişti.