Gözlemci kulesi: Bir dolu, bir boş

Yangının külleri yerinde duruyor.

Hani “ciğerimiz yandı” diyorlar ya…

Yalan!

Tepebaşı, Kalkanlı ve Koruçam dahil bin üç yüz elli hektar yandı.

İhmal yüzünden!

Unutuldu.

Alevkayası ve Kantara elde kalan “elit” ormanlarımız.

Peki ne oldu?



***



Alevkayası yangın gözlemci kulesi bir gün dolu, bir gün boş şu anda!

17 Mayıs ‘ateşine’ rağmen…

Anıt ağaçların kor hüznüne sığınmış bir köhnelik var halen!

Evet evet!

Alevkayası yangın gözlemci kulesi bir gün dolu, bir gün boş şu anda!

Orman bir gün gözcüye emanet, bir diğer gün allaha…

Niye böyle?

Çünkü personel eksikliği var.

Peki niye personel almıyorlar?

Alıyorlar!

Hatta dün aldılar.

Sözleşmesi dün imzalandı.

Yangından sonra istihdam edildi.

Nereye?

Lefkoşa’da ‘masa başına...’



***



‘Yayla Tepe 59 Yangın Gözetleme Kulesi’ Girne’den Kantara’ya kadar gözetleme yapıyor.

Kule bir gün dolu…

Bir diğer gün boş!

Müdür bunu biliyor.

Bakan bunu biliyor.

Bilen biliyor.

Peki ne oluyor?

İstihdamlar “partizanlıkla” yapılıyor.



***



“Ciğerimiz yandı” diyorlar, yalan!

Ormanlarımız yandı.

Soluğumuz…

Köklerimiz…

Doğamız…

Peki ne oldu?

Girne’de örneğin yangın ekibi 8 kişi eksik!

Çünkü buradaki insanları Mağusa’ya aktardılar.

Niye?

Bakan’ın “seçim bölgesi” olduğu için mi?

Umarım değildir.



***



Yangının külleri yerinde duruyor.

Köhnelik aynı köhnelik!





