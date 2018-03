Gözde Özler: Çalışmak değil, yaşamak…

(Parti tasarımcısı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… ‘Zor’- ama tek kelimeyle tanımlamak kısmı zor olan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yoga yapmak isterdim, çalışmak yok...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Doğum günü partileri

Kayıtsız kalamadığım şey… Üzgün bir çocuk görmek

En büyük pişmanlığım… Yok aslında- her şeyin bir ders olduğuna inananlardanım

En büyük sevincim… Tabii ki ailem

Hayatımın dönüm noktası... Çetin bir viraj olmadı ki, şu an aklıma gelmedi

Beni en çok etkileyen yazar… Alberto Villoldo

Başucumdaki kitap… The Anatomy Of The Spirit

En keyif aldığım müzik… Sous Le Ciel De Paris

En son izlediğim film… Çocuklarla birlikte Deliha

Kendim için son aldığım şey… Yoga çorabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbiselerim sanırım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülmüş her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fiziksel konular olabilir belki, kilo gibi...

Kendimde beğendiğim özellik… Farklı koşullara uyum sağlama becerim :)

Olmasa da olur… İnce hesaplar

Olmazsa olmaz… Çocuklar

En iyi yaptığım yemek… Fajitas

Hayalimdeki dünya… Varoluş amacının çalışmak olmadığı, yaşamak olduğu bir dünya

Aşk benim için… Bir akıl tutulması

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mona Lisa Schulz

Görmek istediğim yer… Bali

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Size ve vakit ayırıp okuyan herkese teşekkürler…