Gözde Özler: Çalışmak değil, yaşamak…
İçimizdekiler - Ülviye Akın Uysal
(Parti tasarımcısı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… ‘Zor’- ama tek kelimeyle tanımlamak kısmı zor olan
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yoga yapmak isterdim, çalışmak yok...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Doğum günü partileri
Kayıtsız kalamadığım şey… Üzgün bir çocuk görmek
En büyük pişmanlığım… Yok aslında- her şeyin bir ders olduğuna inananlardanım
En büyük sevincim… Tabii ki ailem
Hayatımın dönüm noktası... Çetin bir viraj olmadı ki, şu an aklıma gelmedi
Beni en çok etkileyen yazar… Alberto Villoldo
Başucumdaki kitap… The Anatomy Of The Spirit
En keyif aldığım müzik… Sous Le Ciel De Paris
En son izlediğim film… Çocuklarla birlikte Deliha
Kendim için son aldığım şey… Yoga çorabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbiselerim sanırım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İnce düşünülmüş her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fiziksel konular olabilir belki, kilo gibi...
Kendimde beğendiğim özellik… Farklı koşullara uyum sağlama becerim :)
Olmasa da olur… İnce hesaplar
Olmazsa olmaz… Çocuklar
En iyi yaptığım yemek… Fajitas
Hayalimdeki dünya… Varoluş amacının çalışmak olmadığı, yaşamak olduğu bir dünya
Aşk benim için… Bir akıl tutulması
Onunla çok tanışmayı isterdim… Mona Lisa Schulz
Görmek istediğim yer… Bali
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Size ve vakit ayırıp okuyan herkese teşekkürler…