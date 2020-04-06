“GoSocial” projesi meraklı girişimcilere tanıtılacak

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen iki toplumlu “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin” projesi kapsamında belirlenen “Kıbrıs Türk toplumunun eksikleri ve ihtiyaçları” katılımcılara sunulacak.

AB tarafından finanse edilen “GoSocial” proje ekibinden yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarında belirlenen eksiklikler ve ihtiyaçlar, projenin öngörülen kapasite geliştirme faaliyetlerinde katılımcılara sunulacak ve fikirleri bir sonraki seviyeye taşıyıp, sosyal girişimlere dönüştürebilecek meraklı girişimcilere tanıtılacak.

Sosyal girişimcilik eğitimlerine ve projenin diğer etkinliklerine katılım yapmak isteyenlerin projenin sosyal medya sayfalarını takip etmeleri ve iletişime geçmeleri istendi.

Projenin iletişim adresleri şöyle: “Facebook: GoSocialCy, Instagram: gosocialcy, Twitter: GoSocialCy, Web Sitesi: www.gosocialcy.eu, Telefon: +90 548 820 3400/+90 548 820 3401, E-posta: gosocialcy@gmail.com.”